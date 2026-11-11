Nissan доработает кроссовер Ariya, изменив его дизайн и увеличив запас хода

Батарейный кроссовер Nissan Ariya может пройти через еще одну серьезную модернизацию. Автомобиль, который уже обновляли в феврале этого года, может получить переработанную переднюю часть, более современные водительские ассистенты, а также обзавестись увеличенным запасом хода до 700 км.
Nissan представил модель Ariya в 2021 году. Впоследствии машина стала одной из ключевых в линейке японского автопроизводителя в его новой стратегии электрификации. В начале этого года автомобиль был доработан, получив слегка доработанный экстерьер и улучшенное оснащение, а теперь, похоже, эту модель ждет еще одна гораздо более крупная модернизация.
Как пишет портал Carview.Yahoo, Nissan собирается вернуть черную пластиковую панель в переднюю часть Ariya, которая была заменена прошлой зимой на элемент в цвет кузова.
При этом ее форма будет отличаться от решения, применявшегося до рестайлинга 2026 года. Передний щит обзаведется более современным оформлением, но сохранит визуальную связь с первоначальной версией кроссовера.
Еще более крупные перемены, по слухам, ждут электрическую силовую установку модели. Сейчас переднеприводный вариант Ariya комплектуется батареей емкостью 66 кВт/ч и проезжает до 470 км по циклу WLTC. У более продвинутого исполнения с аккумулятором на 91 кВт/ч этот показатель достигает 640 км при использовании 19-дюймовых колес.
Предполагается, что после модернизации запас хода старшей версии увеличится, достигнув отметки в 700 километров. Для этого Nissan придется увеличить эффективность силовой установки электрокроссовера, а также улучшить управление аккумулятором и его емкость.
Доработки также могут ждать систему быстрой зарядки, что сократит время восполнения энергии и будет более адаптировано под низкие температуры.
На этом изменения в машине не закончатся. По предварительным данным, важным нововведением нового Nissan Ariya может стать система ProPILOT следующей генерации, спроектированная на основе технологии искусственного интеллекта британской Wayve. Ее уже обкатывали в Токио в сложных дорожных условиях.
Обновление может сказаться на итоговой цене электрического кроссовера. Сейчас за новые Nissan Ariya в Японии просят от 6 миллионов 675 тысяч 900 иен (примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу). После рестайлинга машина может подорожать, превысив в базовой версии отметку в 7 миллионов иен. Ее премьеру ждут в 2028 году.
Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Nissan готовится вернуть в строй внедорожник Xterra, а также планирует сменить поколение модели Note.