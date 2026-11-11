Nissan доработает кроссовер Ariya, изменив его дизайн и увеличив запас хода

Неофициальный цифровой рендер нового Nissan Ariya (2028)

Батарейный кроссовер Nissan Ariya может пройти через еще одну серьезную модернизацию. Автомобиль, который уже обновляли в феврале этого года, может получить переработанную переднюю часть, более современные водительские ассистенты, а также обзавестись увеличенным запасом хода до 700 км.

Nissan представил модель Ariya в 2021 году. Впоследствии машина стала одной из ключевых в линейке японского автопроизводителя в его новой стратегии электрификации. В начале этого года автомобиль был доработан, получив слегка доработанный экстерьер и улучшенное оснащение, а теперь, похоже, эту модель ждет еще одна гораздо более крупная модернизация.

Как пишет портал Carview.Yahoo, Nissan собирается вернуть черную пластиковую панель в переднюю часть Ariya, которая была заменена прошлой зимой на элемент в цвет кузова.

Неофициальный цифровой рендер нового Nissan Ariya (2028)

При этом ее форма будет отличаться от решения, применявшегося до рестайлинга 2026 года. Передний щит обзаведется более современным оформлением, но сохранит визуальную связь с первоначальной версией кроссовера.

Еще более крупные перемены, по слухам, ждут электрическую силовую установку модели. Сейчас переднеприводный вариант Ariya комплектуется батареей емкостью 66 кВт/ч и проезжает до 470 км по циклу WLTC. У более продвинутого исполнения с аккумулятором на 91 кВт/ч этот показатель достигает 640 км при использовании 19-дюймовых колес.

Предполагается, что после модернизации запас хода старшей версии увеличится, достигнув отметки в 700 километров. Для этого Nissan придется увеличить эффективность силовой установки электрокроссовера, а также улучшить управление аккумулятором и его емкость.

Доработки также могут ждать систему быстрой зарядки, что сократит время восполнения энергии и будет более адаптировано под низкие температуры.

На этом изменения в машине не закончатся. По предварительным данным, важным нововведением нового Nissan Ariya может стать система ProPILOT следующей генерации, спроектированная на основе технологии искусственного интеллекта британской Wayve. Ее уже обкатывали в Токио в сложных дорожных условиях.

Обновление может сказаться на итоговой цене электрического кроссовера. Сейчас за новые Nissan Ariya в Японии просят от 6 миллионов 675 тысяч 900 иен (примерно 3,5 млн рублей по текущему курсу). После рестайлинга машина может подорожать, превысив в базовой версии отметку в 7 миллионов иен. Ее премьеру ждут в 2028 году.

Ранее Дейли-Мотор сообщал, что Nissan готовится вернуть в строй внедорожник Xterra, а также планирует сменить поколение модели Note.