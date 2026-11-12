Nissan Caravan превратили в автодом без кухни, но с полноценной трансформируемой спальной зоной

Японская компания FEEL представила необычную версию Nissan Caravan для путешествий и ночевок вдали от дома. Вместо установки традиционной кухонной зоны разработчики сделали ставку на свободное пространство, трансформируемую мебель и комфортный отдых. В результате получился универсальный кемпер, который можно быстро адаптировать под разные задачи.

В основу проекта, получившего название Vintage Gear, лег популярный в Японии минивэн Nissan Caravan в исполнении Grand Premium GX. При его проектировании разработчики исходили из того, что стационарная кухня нужна далеко не каждому путешественнику.

Если владелец предпочитает питаться в ресторанах, придорожных зонах отдыха или кемпингах, раковина, резервуары для воды и кухонное оборудование занимают полезное место, которое можно использовать для багажа или спального пространства.

Центральным элементом внутреннего убранства машины стал комплект Hearts Bed Kit Type 2 с четырьмя матрасами. Если убрать два центральных элемента, интерьер превращается в гостиную зону, где пассажиры могут сидеть лицом друг к другу. Матрасы хранятся внутри боковых мебельных модулей. Освободившееся пространство позволяет перевозить мотоциклы и крупное туристическое снаряжение.

Для автономного электропитания FEEL отказалась от сложной стационарной аккумуляторной системы. Вместо нее используется портативная электростанция номинальной мощностью 600 Вт и емкостью 720 Вт/ч.

Она встроена в мебель спального места и доступна через боковое окно. Дополнительно предусмотрена внешняя розетка переменного тока на 100 В, расположенная в задней части автомобиля. В комплект также вошел пятиметровый кабель для подключения к электросети на оборудованных стоянках и в кемпингах.

Не забыли разработчики кемпера и о развлечениях. Для задних пассажиров предусмотрены два 9-дюймовых монитора, установленных в подголовниках.

В потолочные вентиляционные отверстия встроены 10-сантиметровые динамики. Дополнительное оснащение включает плавающую навигационную систему с HDMI-входом, комплект подключения задних мониторов и видеорегистратор с передней и задней камерами.

Салон было решено оформить в винтажном стиле, задействовав чехлы из глубокого верблюжьего оттенка. Пол закрыли моющимися 3D-ковриками, а для защиты от насекомых предусмотрели москитные сетки на боковых раздвижных дверях и заднем проеме.

Помимо необычного внутреннего наполнения, кемпер FEEL Vintage Gear получил доработанную внешность. Машине достался передний бампер JAOS, защита нижней части передка от фирмы Kaz Creation, а также светодиодная подсветка радиатора.

В оснащение автомобиля также вошли расширители колесных арок, экспедиционный багажник на крыше с электрической маркизой, регулируемые в 14 положениях амортизаторы KYB, колесные диски GANZER размерностью 16×6,5 дюйма с вылетом 48 мм и шины Toyo Open Country R/T.

Стоимость переделки Nissan Caravan в такой необычный автодом его разработчики не раскрывают, поскольку итоговая цена кемпера будет складываться выбранных опций, которых в этом проекте представлено огромное количество.