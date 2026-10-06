В Японии «разобрали» двигатель нового Toyota Land Cruiser FJ: маломощный, но ресурсный

В середине мая этого года Toyota представила свой абсолютно новый внедорожник Toyota Land Cruiser FJ, ставший самым компактным представителем семейства «Ленд Крузер» и самым доступным. С тех пор машина успешно вышла в продажу на родине и за ее пределами, а также стала доступна для российских заказчиков, которым такие автомобили привозят по «серому» импорту.

Накануне японский журнал BestCarWeb провел полноценный технический анализ единственного доступного для Toyota Land Cruiser FJ двигателя, назвав его маломощным, но потенциально очень ресурсным.

В Land Cruiser FJ установлен рядный четырехцилиндровый бензиновый двигатель объемом 2693 куб. см с атмосферной системой впрыска. Максимальная мощность составляет 163 л.с. при 5200 об/мин, а пиковый крутящий момент достигает 246 Нм при 3900 об/мин. Двигатель работает вместе с электронно управляемой 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

На фоне современных турбомоторов отдача выглядит скромно. При массе автомобиля 1960 кг ждать от него высокой динамики сложно, а расход в цикле WLTC составляет 8,7 км/л, или 11,49 л/100 км. Однако 2TR-FE создавался с другой задачей – не максимизировать мощность и экономичность, а сохранять работоспособность в разных условиях эксплуатации.

Дебют этого двигателя состоялся в 2004 году. За прошедшие годы его применяли на Land Cruiser Prado, Hilux, Fortuner и Hiace. Мотор использовался как на серьезных внедорожниках, работающих вне дорог, так и на коммерческих автомобилях, которые ежедневно перевозят людей и грузы. Более 20 лет применения без перехода на турбонаддув стали одним из главных аргументов в пользу проверенной конструкции.

2TR-FE имеет так называемую «квадратную» архитектуру: диаметр цилиндра и ход поршня одинаковы и составляют по 95,0 мм. В конструкции используются 16 клапанов и механизм DOHC с системой изменения фаз газораспределения. Турбокомпрессора или другого нагнетателя здесь нет.

Впрочем, для Land Cruiser FJ мотор был хоть и незначительно, но доработан. Toyota улучшила его работу при запуске и движении на низких скоростях, а систему управления усовершенствовали для более удобного контроля скорости автомобиля на спусках. Также двигатель адаптировали под современные экологические нормы. В итоге перед нами не новый агрегат с нуля, а развитие конструкции, которая используется много лет.

Одна из главных особенностей 2TR-FE – чугунный блок цилиндров. В современных легковых автомобилях чаще применяются алюминиевые блоки, поскольку они позволяют снизить массу. Чугун тяжелее, зато обладает высокой прочностью и износостойкостью, а также лучше сопротивляется деформации при воздействии высоких температур. Для двигателя, рассчитанного на длительную эксплуатацию, этот выбор становится частью общей концепции.

Распределительный механизм приводится металлической цепью, а не резиновым ремнем. Цепь тоже требует контроля состояния и смазки: при недостаточном обслуживании возможны износ и растяжение. Однако рассчитана она на более длительную эксплуатацию по сравнению с ремнями, которые требуют регулярной замены.

Еще одна особенность этого мотора – относительно небольшая удельная мощность. С 2,7 литра снято 163 л.с., то есть около 60 л.с. на литр. Для современных турбированных агрегатов этот показатель выглядит скромно. Toyota официально не заявляла, что сниженная мощность напрямую уменьшает вероятность поломок, однако сама конструкция не использует наддув и не требует экстремально высоких оборотов или высокого давления в цилиндрах. В результате нагрузка на компоненты, связанная с температурой и давлением, снижается.

У подобного подхода есть очевидные минусы. Чугунный блок увеличивает массу, а мощность и топливная экономичность не позволяют сравнивать 2TR-FE с современными турбированными двигателями на равных. При обгоне на трассе или движении по крутым подъемам от него нельзя ожидать той же эффективности.

Но, как известно, для Land Cruiser важны другие показатели. Возможность долго работать в разных регионах мира и сохранять ремонтопригодность без специального оборудования в чрезвычайной ситуации имеет большое значение для автомобиля, предназначенного для тяжелой эксплуатации. И в новом Land Cruiser FJ инженеры Toyota постарались не отходить от базовой философии семейства.