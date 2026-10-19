Toyota Land Cruiser FJ проверили в Японии на асфальте и бездорожье

Toyota Land Cruiser FJ был задуман как компактный внедорожник для тех, кому нужен серьезный запас проходимости без громоздких габаритов старших моделей. Испытания на дорогах общего пользования и сложных трассах, которые провело крупное японское автомобильное издание, показали, что у младшего Land Cruiser есть сильные стороны, но к повседневной езде придется привыкнуть.

Новый компактный внедорожник Toyota был представлен еще в прошлом году, а его продажи в Японии начались этой весной. С тех пор заказы на него принимают даже в России, но, разумеется, не официальные дилеры компании, а параллельные импортеры.

Land Cruiser FJ стал самой компактной моделью семейства, но сохранил пять дверей. Его длина составляет 4570 мм, ширина – 1850 мм. При разработке инженеры использовали рамную платформу IMV, знакомую по другим моделям Toyota, включая Hilux.

Японский журнал Kuruma-News испытал этот внедорожник на асфальте и бездорожье, назвав как его плюсы, так и недостатки. По словам тестировщика, при резком нажатии на газ двигатель Land Cruiser FJ быстро набирал обороты, но ускорение не всегда соответствовало шуму, идущему из моторного отсека.

К недостаткам испытатель также отнес настройки коробки передач: разница между передаточными числами некоторых ступеней мешает плавно ускоряться на ходу. Ручной режим тоже не всегда позволял выбрать нужную передачу без резких переключений.

Еще одна претензия затронула рулевое управление. Гидроусилитель внедорожника обеспечивает стабильность на прямой, но на парковке и при маневрировании на небольшой скорости руль требует заметных усилий. Электроусилитель сделал бы Land Cruiser FJ гораздо удобнее при эксплуатации в городе.

Зато на бездорожье характер машины резко изменился. При включении понижающей передачи бензиновый мотор позволял точно дозировать тягу на малой скорости. На каменистых подъемах внедорожник двигался уверенно, без резких рывков и лишней пробуксовки.

Самым сильным впечатлением журналиста стали подвеска и работа системы контроля тяги. Во время испытаний на сложном подъеме Land Cruiser FJ справился без блокировки заднего дифференциала. Кроме того, на автомобиле стояли дорожные шины Michelin Primacy, а не специализированная резина для грязи или камней.

Причина успеха – большой ход задней подвески, сравнительно небольшой вес и работа системы A-TRC. Когда одно из колес теряет сцепление, электроника подтормаживает его и помогает передать тягу на колесо с лучшим контактом с поверхностью. Короткие свесы также помогают преодолевать крутые въезды и съезды.

По итогам испытаний Land Cruiser FJ оставил у японских журналистов впечатление крепкого внедорожника, который не пытается быть комфортным кроссовером. Он может уступать более легковым моделям в удобстве управления на асфальте, но компенсирует это проходимостью и прочной конструкцией.