Honda хочет выпустить соперника Toyota Roomy и Mitsubishi Delica D:2 

Японский автопроизводитель Honda, который и без того обладает широким пулом моделей в субкомпактном сегменте, готовит совершенно новый автомобиль, который поборется за покупателей с Toyota Roomy и Mitsubishi Delica D:2. Его премьеру ждут в 2028 году. Накануне об этом проекте появились свежие подробности, которые раскрыла японская пресса.

Сразу несколько авторитетных автомобильных журналов «Страны восходящего солнца» пишут, что Honda разрабатывает новую легковушку с высокой крышей и просторным салоном.

По формату модель может напоминать небольшие кей-кары, но окажется крупнее их (те, напомним, могут быть длиной не более 3,4 метра).

Компактные габариты должны облегчить передвижение машины по узким улицам, а увеличенное внутреннее пространство сделает эту модель удобной для семейных поездок.

По предварительным данным, в отличие от класса кей-каров, новинка Honda не будет использовать двигатель объемом 660 куб. см. Вместо него рассматриваются два варианта силовой установки. Первый – 1-литровый бензиновый турбомотор. Второй – 1,5-литровая система с мягкой гибридной надстройкой, которая должна сочетать в себе более высокую производительность с умеренным расходом топлива.

Ни название, ни внешность, ни технические характеристики новинки пока не раскрываются, но известно, что главными конкурентами будущей Honda станут Toyota Roomy и Mitsubishi Delica D:2.

Между тем, собственные планы по обновлению этого сегмента лелеет и Nissan.

По слухам, компания готовит новый малолитражный автомобиль, разработка которого, как ожидается, будет связана с Mitsubishi. Это сотрудничество может привести и к появлению следующего поколения Delica D:2.

Мы уже рассказывали о перспективах этого проекта и даже публиковали неофициальный рендер такого автомобиля. Предполагается, что такой автомобиль может появиться в продаже также, как и компактная новинка Honda, то есть в течение 2028 года.