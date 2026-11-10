ДомойАвтоновости сегодняПопулярный в среде коммерсантов Hyundai впервые за десятилетия может отказаться от бескапотной...

Популярный в среде коммерсантов Hyundai впервые за десятилетия может отказаться от бескапотной конструкции

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Появились первые рендеры новой генерации грузовичка Hyundai Porter

Популярный в среде коммерсантов Hyundai впервые за десятилетия может отказаться от бескапотной конструкции
Независимый цифровой рендер нового Hyundai Porter (2027)

Hyundai готовит полную смену поколения легкого грузовика Porter. Судя по первым независимым рендерам, опубликованным в сети, модель откажется от традиционной компоновки с кабиной над двигателем и получит короткий выступающий капот.

Hyundai Porter второго поколения, известный как Porter 2, дебютировал в далеком 2004 году. С тех пор модель остается одним из основных представителей легкого коммерческого сегмента на южнокорейском рынке. За прошедшие годы грузовик неоднократно обновлялся, но сохранял привычную бескапотную компоновку, но с переходом в новое поколение, которое может состояться в ближайшее время, машину ждут крупные изменения.

Независимые дизайнеры корейской студии NYMammoth создали на базе фотографий замаскированных прототипов первые рендеры Hyundai Porter следующей генерации. На получившихся изображениях известный в среде коммерсантов корейский грузовичок получил угловатый кузов с выраженными гранями. 

Популярный в среде коммерсантов Hyundai впервые за десятилетия может отказаться от бескапотной конструкции

Передняя часть виртуальной машины оформлена горизонтальной решеткой радиатора с двумя рядами элементов и тонкими световыми полосами. По краям расположены вертикальные блоки фар, а нижняя секция бампера выполнена в черном цвете. Внедорожные шины и черные колесные диски придали автомобилю сходство с пикапом.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:

Сбоку заметна четырехдверная кабина с двумя рядами сидений. Грузовая платформа выполнена с ровным полом и откидными боковыми панелями. 

Еще одно важное изменение касается компоновки: короткий капот выступает вперед относительно водительского места, а передние колеса смещены ближе к передней части автомобиля. У нынешнего Porter они находятся непосредственно под сиденьем водителя.

Популярный в среде коммерсантов Hyundai впервые за десятилетия может отказаться от бескапотной конструкции

Переход к полукапотной конструкции, прежде всего, может быть связан с безопасностью. При бескапотной компоновке водитель располагается почти у самой передней части машины, поэтому пространство для деформации кузова при лобовом столкновении ограничено. Дополнительная зона перед кабиной позволит эффективнее поглощать энергию удара.

Новые требования к безопасности легковых коммерческих автомобилей вступят в силу с 2027 года. И Hyundai, похоже, решила заранее подготовиться к нововведениям.

В моторной гамме машины, предположительно, сохранится 2,5-литровый двигатель с турбонаддувом, работающий на сжиженном газе. Его актуальные характеристики составляют 159 л.с. и 294 Нм крутящего момента.

Также ожидается электрическая модификация с увеличенным запасом хода (сейчас этот показатель составляет 217 км, но в новой версии может достигнуть 300 км). 

Дизельный вариант Porter перестали выпускать в ноябре 2023 года, и его возвращение в следующем поколении маловероятно.

Премьера нового Hyundai Porter ожидается в конце 2026 года, а начало продаж – в первой половине 2027-го.

Фото:NYMammoth, CarSpymedia

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+