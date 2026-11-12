 В профсоюзе Hyundai недовольны ценами и оснащением нового Avante

Не успел новый Hyundai Avante (также известен как Elantra) выйти в продажу, как быстро стал фигурантом скандала. Внутри Hyundai Motor разгорелся спор вокруг стоимости этого седана. Профсоюз продавцов считает, что повышение цен и перевод части оборудования в список платных опций мешают продвижению модели.

Согласно бюллетеню Комитета по продажам Hyundai Motor Union, опубликованному 5 ноября, начальная стоимость нового Avante составляет 23,98 миллиона вон (приблизительно 1,5 млн российских рублей).

Для сравнения, предыдущая версия стоила от 20,62 миллиона вон (около 1,3 млн российских рублей). Разница достигла 3,36 миллиона вон, или 16,3%.

Представители профсоюза признают, что качество нового автомобиля улучшилось, но считают повышение стоимости чрезмерным для основной аудитории модели.

Дело в том, что Hyundai Avante в Южной Корее традиционно выбирают молодые специалисты в качестве первого автомобиля, поэтому рост цены может заставить часть из таких покупателей отказаться от покупки.

Одно из главных недовольств в профсоюзе Hyundai Motor вызвало оснащение приборной панели машины. В предыдущем поколении дисплей перед водителем входил в стандартное оборудование даже базовой комплектации. Теперь за него требуется доплатить 350 тысяч вон (примерно 22 тысячи рублей).

Покупателям исполнения Premium нельзя заказать приборный дисплей отдельно: для его получения необходимо приобрести пакет за 830 тысяч вон (около 52 тысяч рублей), включающий центральный экран диагональю 14,6 дюйма.

В ответ на критику Hyundai решила временно (с ноября до конца этого года) ставить дисплей на новый Avante в базовой комплектации бесплатно, но профсоюз это не устраивает, и они требуют включить его в базовое оснащение машины.

Но даже это еще не все. Претензии возникли и к другим функциям автомобиля.

Так, к примеру, для установки системы Hi-Pass (встроенный транспондер для проезда по платным дорогам) в базовой версии корейским покупателям требуют доплатить за отдельный пакет 650 тысяч вон (порядка 40 тысяч рублей). Тогда как доплата за систему кругового обзора, которая доступна только в топовой комплектации Avante, составит 800 тысяч вон (около 50 тысяч рублей).

Все это не могло не отразиться на рыночных результатах машины. В сентябре продажи Avante в Корее сразу после выхода нового поколения достигли 7305 автомобилей, но уже в октябре сократились на 21,6%, до 5730 машин.

Причем одними из основных покупателей модели, как рассказывал Дейли-Мотор ранее, оказались не частные лица, а корпоративные парки.