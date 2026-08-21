Acura готовит огромный трехрядный внедорожник крупнее MDX

Рендер: Apollo News Service

Acura готовит новый полноразмерный внедорожник, который станет крупнее нынешнего MDX и получит три ряда сидений, утверждает крупный японский портал «Carview». Модель с рабочим обозначением XL пока не подтверждена официально, однако для нее уже называют возможный срок начала производства – сентябрь 2029 года.

Acura – премиальный бренд Honda, созданный для конкуренции с люксовыми марками на североамериканском рынке. MDX занимает верхнюю позицию среди внедорожников Acura и с момента появления стал одной из ключевых моделей бренда. При этом нынешний MDX уже относится к крупным трехрядным SUV, поэтому появление автомобиля еще большего размера станет заметным изменением в модельной линейке Acura.

По информации японских СМИ, новый внедорожник сейчас разрабатывается внутри Acura под кодовым названием XL. Его кузов будет крупнее MDX, длина которого составляет 5040 мм при ширине 2000 мм и высоте от 1704 до 1724 мм.

Производство новой модели, согласно опубликованным планам, должно начаться в сентябре 2029 года на предприятии в Алабаме (США). Предполагаемый объем выпуска составляет 40 тысяч автомобилей в год. Что интересно – название XL пока не считается окончательным.

Основным конкурентом для нового Acura называют Lexus TX. Этот трехрядный внедорожник имеет длину от 5159 до 5170 мм и отличается просторным третьим рядом, рассчитанным на перевозку взрослых пассажиров на дальние расстояния, а также большим багажным отделением.

Как раз увеличение размеров должно стать главным отличием новой модели от MDX. Acura рассчитывает таким образом выйти в более крупный сегмент североамериканского рынка, который до сих пор не был представлен в ее модельном ряду.

Отдельного внимания заслуживает силовая установка машины. Honda ранее объявила о разработке новой гибридной системы для крупных автомобилей сегмента D и выше, которая должна сочетать новый двигатель V6 с современным силовым агрегатом.

Поскольку запуск XL также намечен на 2029 год, японские СМИ предполагают, что новый флагман Acura может получить именно эту технологию.