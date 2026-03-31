Новый премиальный кроссовер Honda показан на первых изображениях

В начале этого года стало известно, что премиальный суббренд Honda – компания Acura – собирается снять с конвейера свой старейший кроссовер RDX. Но оставлять место вакантным эта японская марка не планирует. Недавно ей был анонсирован новый RDX, который получит пересмотренный дизайн и другое оснащение.

Как мог бы выглядеть такой автомобиль накануне показали в Сети на первых рендерах. Четвертое поколение популярного кроссовера Acura должно удивить более современным дизайном, но с оглядкой на предшественника.

В сравнении с предыдущим RDX его новая генерация может получить зауженные дневные ходовые огни, модернизированную радиаторную решетку и слегка иной бампер, в котором вырезы по краям займут блоки фар головного света.

Одной из самых крупных перемен в экстерьере машины может стать переделка дверных ручек, которые с традиционной конструкции получат электропривод и выдвижной механизм.

Корму автомобиля на рендерах не показали, но можно предположить, что в этой части кроссовера изменениям подвергнутся задние фонари, дверь багажника и бампер.

В основе нового RDX будет лежать платформа Honda нового поколения, которая позволит сделать машину на 90 кг легче предшественника. Ранее руководство Acura официально подтвердило, что в четвертом поколении кроссовер RDX будет полагаться исключительно на гибридную силовую установку.

Скорее всего, ей окажется 2-моторная бензиново-электрическая система на базе 2-литрового ДВС. Один из двигателей будет отвечать за генерацию электричества, а второй – за вспомогательную функцию полного привода.

В Acura собираются внедрить в этот «паркетник» виртуальную коробку передач, имитирующую спортивные переключения, а также сделать машину очень экономичной (со средним расходом топлива в 5,8 – 6,7-литров на 100 км).