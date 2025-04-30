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25-летнюю икону управляемости отказались продать за 8,5 миллиона рублей

Текст: Ростислав Архипов
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Honda Integra Type R DC2 Auction 1

В современном мире автомобили, известные в 90-х и 2000-х своей производительностью, нередко превосходят по цене даже совершенно новые спортивные машины. 

Один из таких примеров – Acura Integra Type R поколение DC2, которую недавно выставили на аукцион, однако ее нынешний владелец в итоге отказался продавать машину даже за очень высокую для этого автомобиля цену.

Эта модель считается одним из самых управляемых переднеприводных автомобилей в истории, а также настоящим символом золотого века японского автопрома. Все это не могло не оказать влияние на цены таких машин.

Honda Integra Type R DC2 Auction 134
Acura Integra Type R 2000 года выпуска, выставленная на аукцион Bring a Trailer

На торгах за Acura Integra Type R 2000 года выпуска крайней ставкой оказалась цифра в 102 тысячи 989 долларов (около 8,5 миллиона рублей), но даже эта умопомрачительная сумма за 25-летнюю машину не устроила ее владельца и тот отказался продавать автомобиль покупателю. И, возможно, не зря.

Honda Integra Type R DC2 Auction 18

Автомобиль имеет очень низкий пробег – всего 16 тысяч километров, а также обладает рядом доработок.

В их числе сделанные со вкусом кованые 16-дюймовые колесные диски Mugen, койловеры A’Pexi WS, а также башенные дуги со стойками Mugen как спереди, так и сзади.

Honda Integra Type R DC2 Auction 22

Кроме того, эта Integra Type R щеголяет модернизированными тормозами и коллекторами Mugen, работающими в связке с легендарным 1,8-литровой «четверкой» Honda B18.

Honda Integra Type R DC2 Auction 25

Венчает список изменений машины новая выхлопная система, алюминиевый радиатор, шланги Spoon Sports, новая крышка клапанов и воздухозаборник ARC.

Будет ли владелец этой Acura предпринимать вторую попытку продать свою машину неизвестно. 

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Фото:Bring a Trailer

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