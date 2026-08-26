Рестайлинг Duster 2028: первые неофициальные изображения

Рендер рестайлингового Dacia Duster

Dacia готовит серьезное обновление Duster, которое, как ожидается, состоится в 2028 году. На фоне усиливающейся конкуренции со стороны китайских брендов румынский кроссовер может получить заметно переработанный дизайн, а французское издание Auto-Moto вместе со своим дизайнером Julien Jodry уже показало, каким может стать автомобиль после модернизации.

Dacia Duster появился в 2010 году и стал одной из ключевых моделей румынской марки. Кроссовер занял нишу доступных автомобилей с практичным кузовом и впоследствии получил несколько поколений, а также на протяжении долгого времени был бестселлером в России под маркой Renault. Актуальный Duster относится к третьему поколению, представленному в 2023 году, и стал заметно современнее предшественника, сохранив при этом характерный для модели утилитарный подход.

Новый облик Duster

Судя по опубликованным рендерам, главным источником вдохновения для обновленного Duster может стать недавно представленный кроссовер Dacia Striker. Его характерной особенностью является Т-образная световая графика, которая способна заметно преобразить переднюю часть Duster.

Возможная новая светотехника может включать тонкую горизонтальную светодиодную полосу у основания капота и вертикальные элементы по краям переднего бампера. При этом капот и передние крылья, предположительно, сохранят нынешнюю форму, что позволит ограничить масштаб изменений.

Основные фары могут стать компактнее и расположиться внутри углов, образованных дневными ходовыми огнями. Одновременно решетка радиатора получит более крупную нижнюю часть и, вероятно, трапециевидную форму. Этот дизайнерский прием должен сделать переднюю часть Duster визуально более динамичной.

Изменения могут затронуть и боковую часть кузова. Для кроссовера предполагаются новые колесные диски и наружные зеркала, заимствованные у Renault Clio 6. Сзади серьезной перестройки кузова не ожидается, однако задние фонари могут стать крупнее и вытянуться до края двери багажника, повторяя световую графику передней части.

Рендер рестайлингового Dacia Duster

Что изменится в салоне и технике

Интерьер обновленного Duster также может приобрести ряд новых решений. Одним из возможных источников вдохновения называется индийская версия модели под маркой Renault, которая оснащается двумя цифровыми дисплеями.

При этом Dacia, вероятно, сохранит характерную для своих автомобилей минималистичную философию и не станет делать салон излишне дорогим. В отделке может появиться сочетание ткани и TEP, которое уже используется в интерьере кроссовера Striker.

Силовая гамма пока остается наиболее неопределенной частью будущего обновления. Нынешний Duster уже предлагается с мягкими гибридными и обычными гибридными силовыми установками, а также двигателями, работающими на сжиженном газе. Поэтому пока сложно сказать, какие изменения могут быть внесены в техническую часть автомобиля.



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