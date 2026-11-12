Toyota готовит спортивную версию Prius с гибридной установкой на 196 сил

Независимый цифровой рендер спорт-версии Toyota Prius GR Sport (2027)

Компания Toyota может расширить семейство Prius пятого поколения за счет спортивной модификации GR Sport. Ее появление на японском рынке ждут в начале 2027 года. Новинка может получить доработанное шасси, особые элементы внешности и спортивное оснащение салона. Как она может выглядеть, накануне стало известно из публикации в японской прессе.

Нынешний Prius пятого поколения дебютировал в январе 2023 года. В сравнении с предшественником машина заметно изменилась, получив более низкий силуэт, выразительный спортивный дизайн и улучшенные ходовые характеристики. Но останавливаться на этом в Toyota, вероятно, не намерены.

У предыдущего Prius PHV уже была оспортивленная модификация GR Sport, но в нынешней генерации эта модель пока лишена такой версии. По предварительным данным, дебют «заряженного» хэтчбека «Приус» может состояться уже в январе 2027 года, то есть спустя четыре года после выхода актуальной массовой версии этой 5-дверки.

Ожидается, что в основу нового Prius GR Sport ляжет 2-литровая гибридная силовая установка. В ее состав входят четырехцилиндровый бензиновый двигатель мощностью 155 л.с. и электромотор.

Совокупная отдача переднеприводной версии достигает 196 л.с. Инсайдеры утверждают, что инженеры Toyota сосредоточатся не столько на увеличении мощности, сколько на настройке гибридной системы и реакции педали акселератора. Это должно сделать разгон более отзывчивым и предсказуемым в разных дорожных условиях.

Изменения могут затронуть подвеску и электроусилитель руля хэтчбека. Кроме того, не исключено появление у него дополнительных усилителей кузова в нижней части автомобиля.

Как может выглядеть новый Prius с оспортивленным дизайном, недавно показали на первых рендерах. Судя по ним, 5-дверка должна примерить увеличенный передний воздухозаборник с сотовой сеткой и специальный бампер с воздуховодами к тормозам, а также особые 19-дюймовые колесные диски.

В салоне появятся спортивные кресла, алюминиевые накладки на педали и декоративные элементы с эмблемами ателье Gazoo Racing.

Несмотря на то, что до премьеры оспортивленного Prius GR Sport еще остается некоторое время, его цена уже раскрыта, хоть и неофициально.

По слухам, за особую версию популярного гибридного хэтчбека Toyota дилеры в Японии будут просить около 4 миллионов 400 тысяч иен, что эквивалентно сумме в 2,3 миллиона рублей по текущему курсу валют.

К слову, дела «Приуса» в Японии пока идут далеко не так, как хотели бы в «Тойоте». В начале этого месяца Дейли-Мотор сообщал, что машина теряет популярность – ее продажи упали почти в 2 раза.