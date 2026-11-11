Mitsubishi Pajero iO может вернуться в виде конкурента Suzuki Jimny Nomade и Toyota Land Cruiser FJ

Mitsubishi недавно вернула в строй классический внедорожник Pajero. С его фактическим воскрешением в японской прессе сразу поползли слухи о том, что у этой модели будет младший брат, которого могут назвать Pajero iO. Этот компактный внедорожник из прошлого сочетал в себе удобные для городских поездок габариты и способность преодолевать сложные препятствия за пределами асфальта.

По информации инсайдеров, Mitsubishi действительно может готовить мини-версию Pajero. Накануне об этом проекте были раскрыты неофициальные подробности.

Mitsubishi Pajero iO дебютировал в 1998 году и стал младшим братом классического Pajero. Он продолжил идею модели Pajero Junior, представленной в 1995 году, но получил более крупный кузов длиной около четырех метров.

Одной из главных особенностей Pajero iO была интегрированная лестничная рама, объединенная с кузовом. В более дорогих комплектациях предлагалась система полного привода Super Select 4WD, позволявшая выбирать режим трансмиссии в зависимости от дорожных условий. Благодаря этому небольшой Mitsubishi мог уверенно передвигаться за пределами асфальта.

Неофициальный независимый цифровой рендер нового Mitsubishi Pajero iO

Как может выглядеть его сменщик накануне показали на компьютерных рендерах независимые дизайнеры. По их мнению, автомобиль получит угловатый кузов, крупную хромированную радиаторную решетку с эмблемой Mitsubishi, узкие светодиодные фары и вертикальные дневные ходовые огни.

Расширенные колесные арки, прямые боковые линии, черная крыша и массивные рейлинги должны придать экстерьеру машины внедорожный характер, который был свойствен его предшественнику.

Предполагается, что длина нового Pajero iO составит от 4,2 до 4,4 метра, а ширина приблизится к 1,8 метра. По сравнению с предыдущей моделью, автомобиль может стать крупнее, но сохранит размеры, удобные для эксплуатации на японских дорогах.

В качестве силовой установки для него может выступить гибридная система с бензиновым 1,6-литровым двигателем, сопряженная с электромотором. Также не исключается появление подключаемой гибридной модификации PHEV, в которой подзаряжать батарею внедорожника можно будет от внешнего источника.

Как сообщает японский портал Kuruma-News, новый Pajero iO может обзавестись фирменной технологией управления системой полного привода Mitsubishi, которая даст ему возможность вольготно чувствовать себя на заснеженных и грунтовых дорогах.

В качестве потенциальных конкурентов этой модели называют такие бестселлеры японского рынка, как Suzuki Jimny Nomade и Toyota Land Cruiser FJ. Ее премьера может состояться до конца этого десятилетия.

Сколько будет стоить новинка Mitsubishi, если она действительно получит «зеленый свет», пока неизвестно, но в качестве предположений в японской прессе звучат суммы около 3 миллионов местных иен (около 1,6 млн рублей). Это дороже Suzuki Jimny Nomade (от 2,65 млн иен), но намного дешевле базовой стоимости нового Toyota Land Cruiser FJ (от 4,5 млн иен).