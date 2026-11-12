Минивэн Mazda Premacy показали виртуально в новом поколении

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda Premacy

Автомобильная линейка Mazda в последние годы активно пополняется новыми моделями, но что, если в какой-то момент автопроизводитель из Хиросимы решит вернуть в строй свои старые имена. Одним из них является Premacy – семейный 7-местный минивэн, который пользовался неплохой популярностью в начале 2000-х.

История Mazda Premacy началась в далеком 1999 году. Автомобиль сочетал в себе сравнительно компактные размеры с трехрядным салоном, в котором могли расположиться до семи человек.

В отличие от многих минивэнов, она предлагала управляемость, близкую к легковым автомобилям. Второе поколение дебютировало в 2005 году, третье – в 2010-м. На зарубежных рынках автомобиль также продавался под названием Mazda5.

Продажи Premacy в Японии завершились в 2018 году. После этого Mazda сосредоточилась на развитии семейства кроссоверов CX, а минивэны исчезли из внутренней линейки бренда.

Накануне японский журнал Response решил представить, как могла бы выглядеть эта «Мазда», если бы ей дали шанс вернуться в продажу в ближайшие годы. На компьютерных рендерах, подготовленных независимым дизайнером с ником Theottle, возрожденная Premacy предстала с визуальными решениями, которые были заданы новым электрическим кроссовером CX-6e.

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda Premacy

Передняя часть получила узкие острые фары и простую решетку радиатора, подходящую для электрифицированной модели. Сбоку выделилась плавная линия крыши, сочетающаяся с просторным пассажирским салоном.

Корму украсила единая горизонтальная световая полоса, соединяющая фонари, а низкий кузов и широкая колея придали виртуальному минивэну более спортивные пропорции.

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda Premacy

Теоретически новая Mazda Premacy, если бы ей дали второй шанс, могла бы занять в сегменте промежуточное положение между Toyota Sienta и более крупными Toyota Noah, Voxy, Nissan Serena и Honda Stepwgn.

В таком случае длина автомобиля составила бы примерно 4,5 – 4,6 метра, а ее высота оказалась бы равна 1,7 метрам. В салоне разработчики могли бы расположить три ряда сидений для размещения шести или семи человек.

В качестве силовой установки для машины авторы прогноза предложили новый подключаемый гибридный двигатель Mazda SKYACTIV-Z, который сейчас находится в разработке и должен появиться в кроссовере CX-5 в 2027 году.

Что касается сроков потенциального перезапуска Premacy, то японские инсайдеры называют 2028 или 2029 годы. Впрочем, пока это лишь предположения, не имеющие за собой никакой подтвержденной официально основы.