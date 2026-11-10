Toyota обновила леворульный седан Crown: известны цены

Toyota представила обновленный седан Crown 2027 модельного года для китайского рынка. Автомобиль поставляется из Японии и сохраняет заднеприводную компоновку с гибридной силовой установкой. Одним из главных изменений стало расширение палитры кузова за счет новых двухцветных вариантов.

Модель Crown появилась в линейке Toyota в далеком 1955 году и стала одной из наиболее известных моделей японской марки. За десятилетия автомобиль сменил несколько поколений и превратился из классического седана в семейство моделей бизнес-класса. Современное поколение Crown представили в июле 2022 года.

Обновленная версия этой модели для КНР, поставляющаяся на местный рынок из-за границы, получила кузов длиной 5030 мм, шириной 1890 мм и высотой 1480 мм. Колесная база составляет 3000 мм. Внешность выполнена в стилистике купе с покатой линией крыши и вытянутым силуэтом.

Передняя часть отличилась затемненной хромированной решеткой радиатора с фактурой под стекло. Ее дополнили узкие светодиодные фары с адаптивным дальним светом AHS.

Сзади установлены объединенные горизонтальной световой полосой фонари. Для окраски кузова предусмотрены однотонные варианты «Кристально-белый», «Кристально-серебристый» и «Кристально-серый».

Кроме них, покупателям предложат двухцветные сочетания «Кристально-серебристый/Кристально-черный» и «Кристально-серебристый/Кристально-белый».

В салоне комбинация из двух 12,3-дюймовых экранов будет сохранена: цифровая приборная панель и центральный мультимедийный дисплей останутся на своих местах. Дополнительно предложат проекционный дисплей HUD. Мультимедийная система будет поддерживать голосовое управление, Apple CarPlay, CarLife и HiCar.

В «топовой» комплектации переднее пассажирское кресло нового Crown получило четырехпозиционную регулировку по высоте вместо прежней двухпозиционной. За безопасность в машине отвечает комплекс Toyota Pilot с функциями предупреждения о выезде из полосы, предотвращения столкновений, удержания и смены полосы, а также автоматической парковки.

Приводить в движение обновленный Toyota Crown для Китая, где машина продается в леворульной версии, будет 2,5-литровый бензиновый мотор мощностью 185 лошадиных сил, объединенный с электрическим двигателем на 178 л.с. Их крутящий момент составляет 225 и 300 Нм соответственно.

На разгон с места до 100 километров в час у седана будет уходить 8,6 секунды. Средний расход топлива на 100 километров пути составит примерно 6,2 литра.

4-дверка уже обзавелась ценой в Китае. За реформенный седан 2027 модельного года будут просить от 299 до 354 тысяч юаней или от 3,7 до 4,4 млн рублей по текущему курсу.

Между тем, ранее Дейли-Мотор сообщал, что Toyota Crown Crossover, мало связанный с кроссоверами, метит в новое поколение.