Toyota выпустит недорогое заднеприводное спорткупе S-FR на 64 л.с.

Концепт Toyota S-FR, представленный в 2015 году, так и не добрался до серийного производства. Спустя одиннадцать лет появилась версия о возможном возрождении проекта, но уже в совершенно другом формате. Компактное купе может превратиться в заднеприводный спорткар класса кей-каров, а важную роль в его появлении сыграют разработки Daihatsu.

Оригинальный Toyota S-FR показали на Токийском автосалоне в 2015 году. Концепт задумывался как доступный легкий спорткар, за рулем которого водитель мог бы получать удовольствие от управления без необходимости в высокой мощности. Автомобиль получил пятиместный кузов длиной 3990 мм, шириной 1695 мм и высотой 1320 мм. Колесная база составляла 2480 мм, а салон был рассчитан на четырех человек.

Машина имела переднемоторную заднеприводную компоновку. Двигатель располагался за передней осью, а в паре с ним работала шестиступенчатая механическая коробка передач. Внешность отличалась округлыми фарами и крупной решеткой радиатора.

В облике концепта просматривались черты классической Toyota Sports 800, известной в Японии под прозвищем Yotahachi. Однако после премьеры проект не получил развития и остался выставочным прототипом.

Как пишет японский портал Response, сейчас в Toyota работают над серийной версией этой модели, которая может оказаться значительно компактнее прототипа образца 2015 года.

Его предполагаемые размеры могут составить около 3395 мм в длину, 1475 мм в ширину и 1230 мм в высоту. Колесная база может достигнуть 2265 мм. Таким образом, по сравнению с концептом 2015 года автомобиль станет короче на 595 мм и уже на 220 мм.

Утверждается, что ориентиром для реализации этого проекта послужит Daihatsu K-OPEN, представленный на выставке Japan Mobility Show 2025, на котором бюджетный суббренд Toyota проверит возможности заднего привода для класса кей-каров, изучая способы снизить центр тяжести и оптимизировать распределение массы между осями.

Toyota S-FR может получить трехцилиндровый турбированный двигатель объемом 660 куб. см. Его мощность составит около 64 л.с. В качестве трансмиссии рассматриваются пятиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Привод должен быть задним. Небольшая масса и компактные размеры могут позволить модели обходиться без мощного двигателя, сохранив спортивный характер.

Внешность будущего S-FR, по предварительным данным, будет отличаться от концепта 2015 года. Ожидается сохранение низкого силуэта купе, но фары могут стать более узкими и острыми. Передняя решетка, вероятно, получит ретро-элементы, отсылающие к прежнему S-FR и Sports 800.

Ожидаемый срок появления серийного S-FR – 2027 год, но сама Toyota пока не подтвердила планы по выпуску такого автомобиля.