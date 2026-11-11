Что стало с двигателем Toyota Corolla, в котором не меняли масло на протяжении 75 тысяч км

Мотор Toyota 2ZR-FE, в котором не меняли масло 75 тысяч км. Фото: snacktivism

Двигатели Toyota могут быть невероятно выносливыми. И порой это подтверждается на практике сотрудниками автосервисов. Об одном из таких необычных случаев стало известно в популярной социальной сети Reddit.

Пользователь с ником «Snacktivism», являющийся сотрудником американской ремонтной мастерской, вскрыл 1,8-литровый бензиновый двигатель Toyota Corolla 2ZR-FE, который, как оказалось, не обслуживался на протяжении 46 тысяч 600 миль, что эквивалентно почти 75 тысячам км.

За этот пробег в моторе ни разу не меняли масло, что фактически гарантировало ему серьезные механические повреждения, но последствия оказались гораздо менее серьезными, чем все думали.

После вскрытия внутри все было покрыто тем, во что превратилось обычное моторное масло спустя десятки тысяч километров пробега – густой шлам. Смазка давно потеряла все свои свойства и теперь выглядит как гудрон, но, как ни странно, это не привело к катастрофическим повреждениям деталей мотора.

Мотор Toyota 2ZR-FE, в котором не меняли масло 75 тысяч км. Фото: snacktivism

Как такое мог допустить владелец? Ответ оказался банальным. Автомеханик рассказал, что машину водит мать-одиночка, которая воспитывала дочь, выплачивала ипотеку и испытывала трудности с повседневными расходами. Из-за нехватки денег она откладывала ремонт и обслуживание автомобиля.

Ее Corolla оказалась в руках автомеханика абсолютно случайно. Женщина уехала к родственникам и оставила машину у знакомого, который работает в автосервисе. Он воспользовался ее отсутствием и решил привести автомобиль в порядок.

Работа над «Короллой» заняла около восьми часов. Механик очистил двигатель, заменил в нем масло, починил зеркало и фару, а также установил две новые задние шины.

На запчасти и покрышки он потратил около 600 долларов (примерно 50 тысяч рублей), приобретая детали по оптовым ценам. Собственный труд он решил не оплачивать.

Опубликованный пост в соцсети собрал более 400 комментариев.

Многие пользователи похвалили автора за щедрость и готовность потратить собственные деньги и время, чтобы помочь человеку в сложной ситуации, а также удивились тому, насколько выносливым может быть двигатель Toyota, учитывая то, во что превратилось в нем обычное моторное масло, которое рекомендуется менять каждые 10-15 тысяч км.