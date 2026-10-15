Новый Hyundai Avante в Корее раскупают таксопарки и прокатные компании

Компания Hyundai вывела в продажу в Южной Корее новое поколение седана Avante (также известного на мировом рынке как Elantra) в начале этой осени. И машина быстро стала бестселлером.

По итогам сентября компания продала 5 тысячи 403 таких автомобиля, что позволило этой модели занять второе место по популярности после Grandeur. Благодаря модернизации продажи машины выросли почти на 400% в сравнении с предыдущим месяцем. Но, как оказалось, почти половину спроса модели обеспечили не покупатели-физлица, а корпоративные клиенты.

Согласно статистике, раскрытой в корейской прессе, из 5 тысяч 403 приобретенных новых Hyundai Avante 2 тысячи 633 машины оказались куплены таксопарками и пунктами проката автомобилей.

Таким образом, резкий прирост в продажах и успех этой модели на родном для нее рынке в последний месяц обеспечен по большей части местным бизнесом, нежели покупателями, которые собираются непосредственно ездить на таких машинах.

Напомним, в новой, восьмой по счету генерации Hyundai Avante не только сильно изменился внешне, но и технически.

Восьмое поколение Hyundai Avante получило обновленную внешность и технические изменения. Бензиновый двигатель увеличил рабочий объем с 1,6 до 2 литров, а стартовая цена модели выросла до 23,98 млн вон (почти 1,5 млн рублей по текущему курсу). Производитель также улучшил внутреннее пространство, системы безопасности и оснащение для комфорта.

Альтернативой остается гибридный Hyundai Avante Hybrid. Его стартовая цена составляет 30,42 млн вон без учета налогов (без малого 1,9 млн рублей по курсу ЦБ РФ на 15 октября). Полноценные поставки гибридных седанов в дилерские центры компании в Южной Корее еще не начались.

Что касается глобальной версии этой модели, которая сейчас предлагается на мировом рынке под именем Elantra, то ее продажи должны стартовать в течение 2027 года.

Ранее Дейли-Мотор публиковал фотографии базовой версии Hyundai Avante нового поколения, а также рассказывал о том, что заказы на такие машины начали принимать в России параллельные импортеры.