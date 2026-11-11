Yamaha обновила электровелосипеды PAS Craig и PAS Craig Plus к 2027 году

Мало кто знает, что японский бренд Yamaha выпускает не только мотоциклы, но и велосипеды. Накануне компания представила обновленные электровелосипеды PAS Craig и PAS Craig Plus 2027 модельного года.

Изменений оказалось немного. Обе версии сохранили привычную конструкцию, но получили новые варианты окраски. Базовая модель также обзавелась аккумулятором увеличенной емкости.

Yamaha PAS Craig

Yamaha PAS Craig представляет собой универсальную модель, рассчитанную на повседневные поездки на работу и передвижение по городу в выходные дни. Велосипед выделяется лаконичным дизайном, тонкой трубчатой рамой и черными колесными ободами, которые дополняют общую цветовую гамму.

В оснащение входят трехступенчатая планетарная трансмиссия с защитой от воды и аккумулятор емкостью 10,2 Ач. В версии 2027 года единственной обновкой модели стал новый цвет Burnt Copper – «Выжженная медь».

Yamaha PAS Craig Plus

Что касается модели Yamaha PAS Craig Plus, то она выполнена в той же стилистике, что и ее родственник, но выделяется увеличенной дальнобойностью за счет аккумулятора емкостью 15,8 Ач, позволяющего реже прибегать к зарядке.

Кроме того, в оснащение велосипеда входят передние и задние крылья, защищающие его водителя от грязи и воды во время поездок в дождливую погоду.

Этот велосипед был обновлен за счет появления сразу двух новых цветов: Burnt Copper («Выжженная медь») и Slate Blue («Синий сланец»). Вместе с прежним вариантом Matte Black («Матовый черный») покупателям этой модели будут доступны три варианта окраски.

Продажи обновленных велосипедов должны начаться 12 февраля 2027 года. В Японии PAS Craig оценен в 133 тысячи иен (около 70 тысяч рублей), а более практичный PAS Craig Plus – в 146 тысяч иен (примерно 76 тысяч 500 рублей по текущему курсу).