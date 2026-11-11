3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Автодом из микрокара – весьма сомнительная затея, но, как оказалось, реализуемая. Причем в весьма интересном формате.

В интернете завирусились фотографии микровэна Mitsubishi Delica D:2 (в Японии у него есть брат-близнец Suzuki Solio), который был переделан в Японии в компактный дом на колесах.

Машину 2014 года переоборудовали в небольшой кемпер, в котором можно с комфортом отправляться в дальние поездки, не тратясь на гостиницы.

Длина автомобиля составляет всего 3,71 метра, а ширина и высота равны 1,62 и 1,86 метрам соответственно, но даже этих габаритов оказалось достаточно, чтобы трансформировать микровэн в автодом с неплохим оснащением.

Внутри предусмотрено три сиденья: два спереди и одно сзади. В арсенал входит также подъемная крыша, которая увеличивает общую высоту автомобиля, и маркиза, благодаря которой можно организовать отдых на открытом воздухе с защитой от солнца и дождя. Но самое интересное скрывается в его салоне.

Несмотря на ультракомпактные размеры, внутри разработчик этой модели предусмотрел L-образную кухню, которая тянется вдоль правой стороны автомобиля (со стороны пассажира) и продолжается в багажник.

Гарнитур включает в себя одноконфорочную плиту, раковину, холодильник и большую рабочую поверхность.

В список оборудования также входят дополнительный обогреватель мощностью 2 кВт, портативный туалет и дополнительный аккумулятор, частично питаемый от солнечной панели.

Учитывая компактные размеры, уместить внутри кемпера кухонный гарнитур с бытовой техникой, биотуалет и аккумулятор без ущерба для спального пространства было невозможно. Так в итоге и вышло.

Небольшой автодом на базе Suzuki Solio получил только одно спальное место: односпальную кровать длиной 1,8 метра, которая образуется путем соединения водительского кресла и заднего сиденья.

Приводит в движение этот кемпер 1,2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель на 91 лошадиную силу, сопряженный с бесступенчатым вариатором CVT. Привод – полный.

Машину привезли в Великобританию из Японии и выставили на продажу по цене почти 20 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 2,2 миллиона российских рублей.

О том, как может измениться Mitsubishi Delica D:2, легший в основу этого необычного кемпера, Дейли-Мотор рассказывал в начале этого месяца.