ДомойАвтоновости сегодня3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней...

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Ростислав Архипов
Текст: Ростислав Архипов
около 1 мин. чтения

Mitsubishi Delica D:2 стал компактным автодомом с почти всеми удобствами

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Автодом из микрокара – весьма сомнительная затея, но, как оказалось, реализуемая. Причем в весьма интересном формате.

В интернете завирусились фотографии микровэна Mitsubishi Delica D:2 (в Японии у него есть брат-близнец Suzuki Solio), который был переделан в Японии в компактный дом на колесах. 

Машину 2014 года переоборудовали в небольшой кемпер, в котором можно с комфортом отправляться в дальние поездки, не тратясь на гостиницы.

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Длина автомобиля составляет всего 3,71 метра, а ширина и высота равны 1,62 и 1,86 метрам соответственно, но даже этих габаритов оказалось достаточно, чтобы трансформировать микровэн в автодом с неплохим оснащением.

ЕЩЕ ПОЧИТАТЬ:
3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Внутри предусмотрено три сиденья: два спереди и одно сзади. В арсенал входит также подъемная крыша, которая увеличивает общую высоту автомобиля, и маркиза, благодаря которой можно организовать отдых на открытом воздухе с защитой от солнца и дождя. Но самое интересное скрывается в его салоне.

Несмотря на ультракомпактные размеры, внутри разработчик этой модели предусмотрел L-образную кухню, которая тянется вдоль правой стороны автомобиля (со стороны пассажира) и продолжается в багажник. 

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Гарнитур включает в себя одноконфорочную плиту, раковину, холодильник и большую рабочую поверхность. 

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

В список оборудования также входят дополнительный обогреватель мощностью 2 кВт, портативный туалет и дополнительный аккумулятор, частично питаемый от солнечной панели.

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Учитывая компактные размеры, уместить внутри кемпера кухонный гарнитур с бытовой техникой, биотуалет и аккумулятор без ущерба для спального пространства было невозможно. Так в итоге и вышло.

3,7-метровый Mitsubishi Delica D:2 превратили в микроавтодом для одного с полноценной кухней и туалетом 

Небольшой автодом на базе Suzuki Solio получил только одно спальное место: односпальную кровать длиной 1,8 метра, которая образуется путем соединения водительского кресла и заднего сиденья. 

Приводит в движение этот кемпер 1,2-литровый 4-цилиндровый бензиновый двигатель на 91 лошадиную силу, сопряженный с бесступенчатым вариатором CVT. Привод – полный. 

Машину привезли в Великобританию из Японии и выставили на продажу по цене почти 20 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме в 2,2 миллиона российских рублей.

О том, как может измениться Mitsubishi Delica D:2, легший в основу этого необычного кемпера, Дейли-Мотор рассказывал в начале этого месяца.

Фото:Wellhouseleisure

ИНТЕРЕСНОЕ ПО ТЕМЕ:

СВЕЖИЕ НОВОСТИ:

Загрузить больше

2013-2026 © Автомобильный сайт Daily-Motor.Ru. Свидетельство о регистрации СМИ № ФС 77-68196. 16+