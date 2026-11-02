Новый Mitsubishi Lancer с моторами Nissan Sentra показали на изображениях

Неофициальный цифровой рендер возрожденного Mitsubishi Lancer

Mitsubishi Lancer давно покинул модельный ряд японской марки, но дизайнеры продолжают фантазировать на тему того, каким могло бы стать его возвращение. Новый проект, подготовленный независимым цифровым художником из Малайзии под ником Theottle, предлагает использовать техническую основу Nissan Sentra и дополнить ее узнаваемыми элементами современного стиля Mitsubishi.

Напомним, Mitsubishi Lancer впервые появился в 1973 году. За несколько десятилетий модель сменила несколько поколений и получила множество спортивных модификаций. Наибольшая известность досталась семейству Lancer Evolution, связанному с успехами Mitsubishi в чемпионате мира по ралли. Производство обычного Lancer завершилось в 2017 году, а спортивного Evolution – еще в 2016-м.

С тех пор ни о каких планах компании о возвращении этой модели ни в простой, ни в «заряженной» модификации не сообщалось, но поклонники машины продолжают надеяться на лучшее. И их надежды то и дело подпитывают независимые художники.

В основу визуализации, реализованной дизайнером, называющим себя в сети Theottle, как ни странно, легла конструкция седана Nissan Sentra, а для формирования кузова художник использовал стилистические мотивы Opel Astra. По его замыслу, пропорции и характерные линии немецкого хэтчбека хорошо сочетаются с дизайнерским направлением современных Mitsubishi.

Неофициальный цифровой рендер возрожденного Mitsubishi Lancer

Для большей узнаваемости японской марки проект получил переднюю и заднюю светотехнику в стиле концепта Mitsubishi Destinator и нового Pajero. Благодаря этим деталям автомобиль приобрел более выраженное сходство с актуальными моделями производителя.

Но причем здесь Nissan Sentra? Дело в сотрудничестве Mitsubishi и Nissan, в рамках которого компании уже сейчас в некоторых проектах используют одинаковые платформы, технологии и совместные разработки. В числе таких примеров – компактные кей-кары Mitsubishi eK, созданные на основе моделей Nissan и не только.

Если бы новый Mitsubishi Lancer появился с технической «начинкой» Nissan Sentra, то мог бы получить 2-литровый атмосферный бензиновый мотор мощностью до 151 лошадиной силы, а в версии Evolution мог бы «разжиться» его форсированной версией до 300 л.с., которая дебютировала на выставке SEMA 2026 в концепт-каре Sentra Spec-V.

Впрочем, пока все это лишь фантазии, которые не имеют к реальности никакого отношения.