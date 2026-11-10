Возрожденную Toyota Celica могут построить на платформе новой Corolla

Toyota продолжает подготовку к возвращению Celica – одного из самых известных спортивных автомобилей марки. По информации японских инсайдеров, основой для новинки может стать платформа Corolla следующего поколения. Ожидается, что модель получит переднемоторную компоновку, полный привод и новые силовые агрегаты.

Toyota Celica впервые представили в декабре 1970 года. За время производства модель сменила семь поколений и стала одним из знаковых спортивных автомобилей японской марки. Выпуск последней генерации завершился в 2006 году, после чего название Celica надолго исчезло из модельного ряда Toyota. Но, как оказалось, не навсегда.

Toyota готовит возрождение Celica, которая, как ожидается, будет технически связана с будущей Corolla. В отличие от заднеприводной Toyota GR86, новинка получит переднемоторную компоновку и полный привод. Это позволит компании сформировать отдельное предложение в спортивном сегменте и составить конкуренцию новому Honda Prelude.

Под капотом машины может расположиться разрабатываемый в последние несколько лет 2-литровый 4-цилиндровый бензиновый агрегат G20E с турбонаддувом, который, предположительно, окажется дополнен гибридной системой.

Потенциальная отдача такой силовой установки может достигнуть 450 лошадиных сил. Подробностей о трансмиссии пока нет, но, не исключено, что для машины помимо «автомата» будет предложена «механика».

Одной из главных «фишек» модели может стать система полного привода. Она улучшит управляемость автомобиля и обеспечит ему более спортивный характер, что важно, особенно на фоне слухов о возвращении Celica в чемпионат мира по ралли WRC27.

Накануне японский журнал BestCarWeb опубликовал очередной независимый рендер машины (заглавное изображение), судя по которому новая Celica сохранит классическую короткую колесную базу и уникальный двухдверный стиль купе.

Спереди расположатся новые бумерангообразные фары, спортивный бампер, решетка радиатора с четырьмя горизонтальными ламелями, а также капот с воздухозаборником по центру.

Боковины выделятся воздуховодами к задним тормозам и скрытыми в кузове дверными ручками, а корма приобретет мускулистые арки.

Акцент на продвинутой аэродинамике будет сделан даже в форме крыши, которая получит рельефные выштамповки для более эффективного прохождения воздушного потока.

Ранее также стало известно, что Toyota Supra следующего поколения будет полностью самостоятельной разработкой компании.