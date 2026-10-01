Toyota Celica готовят к возвращению в ралли WRC

Toyota замечена в Испании с новым тестовым автомобилем, который, судя по всему, готовят к участию в раллийной серии WRC27 с 2027 года. Прототип получил двухдверный кузов купе, заметно отличающийся от нынешних моделей семейства GR. Его связывают с возможным возвращением Celica, которая способна вновь выйти на раллийные трассы спустя более 20 лет после завершения прежней гоночной программы.

Напомним, Toyota Celica дебютировала в 1970 году и за время существования модели сменила семь поколений. Особое место в истории Celica занимает участие Toyota в чемпионате мира по ралли, где модель выступала с разными типами двигателей и приводов. Производство Celica завершилось в 2006 году.

Новый тестовый автомобиль заметили во время подготовки Toyota к требованиям будущей серии WRC27. Прототип выполнен в двухдверном кузове купе и отличается от GR86 и GR Supra, которые сейчас представляют спортивное направление марки.

Связь с Celica объясняется не только формой кузова. Toyota имеет богатую историю участия этой модели в ралли, а руководство компании ранее сообщало о намерении вернуть название Celica. Поэтому появление двухдверного прототипа, создаваемого под новые требования WRC, считается потенциальным намеком на потенциальную подготовку к возвращению легендарной модели.

Для участия в чемпионате гоночному автомобилю потребуется серийная модель, доступная покупателям. Поэтому появление раллийного прототипа может быть связано с подготовкой дорожной версии новой Celica.

Силовая установка пока окончательно не определена. В качестве одного из вариантов рассматривается новый 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый турбомотор, мощность которого потенциально может достигать 450 л.с. Окончательные характеристики двигателя засекречены.

Ожидается и полный привод. Его применение должно соответствовать спортивной направленности будущей модели и обеспечить более эффективную передачу мощности на дорогу.

По информации японских СМИ, габариты новой GR Celica могут составить 4450 мм в длину, 1880 мм в ширину и 1380 мм в высоту при колесной базе 2580 мм. Если эти параметры сохранятся, купе окажется крупнее GR Corolla.

Внешность серийной версии, предположительно, сохранит классические пропорции двухдверного купе. Переднюю часть могут оформить острыми светодиодными фарами и спортивным бампером с крупными воздухозаборниками.