Новый автодом Kagayaki Long: квартира на колесах длиной менее 5 метров

Кемпер NTB Kagayaki Long

Япония славится своими автодомами, а число компаний, выпускающих такую технику, растет от года к году. Одним из завсегдатаев рынка кемперов страны является местная фирма Nippon Tokushu Body (NTB), которая недавно представила обновленную версию кемпера Kagayaki Long, созданного на базе Isuzu Travio.

Kagayaki Long построен на специализированном шасси Isuzu Travio, предназначенном для кемперов. Автомобиль оснащается 1,9-литровым дизельным двигателем и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. В стандартное оснащение также входят системы предотвращения непреднамеренного ускорения и столкновений, предупреждение о выходе из полосы движения и контроль сонливости водителя.

Габариты Kagayaki Long составляют 4950 мм в длину, 1930 мм в ширину и 2890 мм в высоту. По длине новая версия на 70 мм превосходит обычный Kagayaki, однако по-прежнему остается в пределах пяти метров.

Главным новшеством стала отдельная многофункциональная комната. Ее появление связано с пожеланиями владельцев существующего Kagayaki, которым требовалось место для переносного туалета. Пространство, ранее использовавшееся как кладовая, расширили и превратили в отдельный отсек.

Попасть в него можно не только из салона, но и непосредственно через наружную дверь багажного отделения. Такая схема позволяет использовать помещение для хранения вещей, а также упрощает установку и обслуживание переносного туалета.

Стационарные двухъярусные кровати в задней части сохранились. Их размеры близки к тем, что используются в обычном Kagayaki, однако ширину в районе изножья пришлось немного уменьшить ради размещения нового отсека. Под кроватями находится грузовое пространство, доступ к которому предусмотрен как снаружи, так и из салона.

Еще одним изменением стал более вместительный холодильник. Его разместили слева от входа, благодаря чему доступ к нему можно получить снаружи автомобиля во время стоянки или приготовления еды на открытом воздухе.

Система бытового электропитания также была модернизирована. Вместо 12-вольтовой системы используется аккумулятор на 24 В емкостью 200 Ач, что соответствует 400 Ач при пересчете на 12 В. Это позволяет питать более мощные электроприборы и увеличивает продолжительность работы кондиционера.

Планировка салона осталась трехзонной. В передней части расположена обеденная зона, за ней находятся кухня и многофункциональный отсек, а в корме – стационарные двухъярусные кровати. Общее количество спальных мест достигает шести.

Обеденная зона состоит из двух расположенных напротив друг друга сидений и стола между вторым и третьим рядами. После трансформации стол опускается, подушки размещаются на спинках, а в проход устанавливается дополнительный матрас. В результате образуется полноценное спальное место для двух взрослых.

Над кабиной расположена раскладная кровать длиной 1980 мм и шириной 1650 мм. Ее основание выдвигается вперед, увеличивая доступное пространство. Вместе с задними кроватями она позволяет разместить четырех-пять человек даже без трансформации обеденной зоны.

Кухонный блок слева получил встроенную раковину со стеклянной крышкой. Через наружную багажную дверь можно загружать и выгружать емкости с водой. Микроволновая печь встроена в верхние кухонные шкафы, рядом предусмотрено дополнительное место для хранения, а на потолке установлен вентиляционный люк.

Над входом размещен бытовой кондиционер, работающий от 24-вольтовой аккумуляторной системы. В салоне также предусмотрены верхние вещевые отсеки и светодиодное освещение теплого оттенка с дополнительной подсветкой отдельных зон.

Стоимость Kagayaki Long в Японии составляет 10 миллионов 516 тысяч 515 иен с учетом налогов (примерно 5,8 млн рублей по курсу ЦБ на 3 сентября).

Ранее мы рассказывали о другом интересном автодоме на базе Isuzu Travio, который получил название ZiL.