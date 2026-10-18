Новая Mazda RX-7 может получить длинный капот и короткую корму: опубликованы рендеры

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda RX-7

В интернет выложили свежие компьютерные изображения гипотетической Mazda RX-7 следующего поколения, которая в теории может выйти в продажу в ближайшие годы. Автор проекта объединил узнаваемые черты прежних спортивных моделей марки с элементами современных концепт-каров, представив купе с длинным капотом, короткой кормой и крупными колесами.

Напомним, Mazda RX-7 дебютировала в 1978 году и выпускалась в трех поколениях. Главной «фишкой» модели стал роторный двигатель, а также спортивный силуэт и выдвижные фары. Последнее поколение RX-7, известное под индексом FD3S, продавалось в период с 1991 по 2002 год. С тех пор преемника у этого спорткупе так и не появилось, но все может измениться в ближайшие годы.

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda RX-7

Новые изображения опубликовал в соцсетях пользователь под именем «sugardesign_1». На рендерах автомобиль получил кузов двухдверного купе с вытянутой передней частью и компактной задней секцией. В оформлении передка прослеживаются мотивы концептуальных моделей RX-Vision, Vision Coupe и Iconic SP, а круглые задние фонари напоминают оптику последнего из перечисленных концепт-каров.

Заднее стекло виртуального спорткупе получило сложную объемную форму, перекликаясь с обводами кузова, а боковой профиль машины намекнул на необычную конструкцию открывания дверей, которая использовалась в Mazda RX-8.

Неофициальный цифровой рендер возрожденной Mazda RX-7

Крупные колеса и низко расположенная решетка радиатора придали автомобилю агрессивный вид, но некоторые пропорции проекта выглядят явно преувеличенными. Впрочем, эта черта характерна для виртуальных дизайнерских проектов, так что в этом нет ничего нового.

С учетом того, что новая Mazda RX-7 является дизайнерской фантазией, никаких технических характеристик, которые могла бы получить современная итерация этой модели, не приводится.

Впрочем, в мае этого года Дейли-Мотор со ссылкой на японские СМИ писал, что проект возрожденной RX-7 может вернуться в повестку автопроизводителя из Хиросимы, наделив машину двухроторной системой, объединенной с электрическим двигателем. Максимальная отдача такой связки якобы может достигнуть отметки в 500 л.с., а сам автомобиль имеет шансы появиться в продаже уже в 2028 году.