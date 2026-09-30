Mazda CX-5 вновь признали одним из самых безопасных кроссоверов в мире

Новое поколение Mazda CX-5 получило высшую награду Top Safety Pick+ по итогам испытаний американского IIHS. Кроссовер продолжил результаты предшественника и показал высокие оценки в проведенных тестах безопасности.

Кроссовер Mazda CX-5 появился в 2012 году и стал первой моделью марки, в которой комплекс технологий SKYACTIV был применен в новом поколении автомобилей бренда. Кроссовер занял ключевое место в линейке Mazda и со временем стал одной из основных моделей марки на глобальном рынке.

Недавно американский институт дорожной безопасности (IIHS) провел испытания нового, третьего по счету поколения CX-5, вышедшего в продажу относительно недавно. И в этих тестах кроссовер продемонстрировал высокие результаты практически во всех дисциплинах.

Единственным исключением стали опциональные фары начального уровня, получившие оценку «средне-высокая». Остальные элементы испытаний получили максимальные оценки.

Одним из ключевых тестов стал краш-тест с малым перекрытием при лобовом столкновении. Передняя часть кузова получила значительные повреждения, однако деформационная зона эффективно поглотила большую часть энергии удара, а пространство салона сохранило свою целостность.

В Mazda результат связывают с комплексным подходом к безопасности. Директор по стратегии безопасности автомобилей компании Дженнифер Моррисон заявила, что при разработке автомобилей используются тщательная инженерная работа, человекоориентированный дизайн и современные технологии, направленные на предотвращение столкновений и защиту пассажиров.

У Mazda есть и более долгосрочная цель – компания намерена добиться нулевой смертности во всех своих автомобилях к 2040 году. Новый результат CX-5 рассматривается как очередной шаг в этом направлении.

Высокие оценки IIHS стали продолжением результатов предыдущего поколения. В 2026 модельном году сразу девять моделей Mazda, продающихся в США, получили награду Top Safety Pick+.

Напомним, в новом поколении Mazda CX-5 удивил более просторным салоном и технологически переработанным интерьером, который лишился большинства физических органов управления. Вместо них управлять важными функциями автомобиля предлагается через специальный планшетный дисплей, расположенный на центральной консоли.

Ранее тесты на безопасность этого кроссовера провели в Австралии по методике ANCAP. В ходе них Mazda CX-5 третьего поколения показал себя даже лучше, чем премиальный немецкий «паркетник» BMW X3.

Накануне мы разбирались в том, почему в отличие от кроссовера предыдущей генерации новый Mazda CX-5 вряд ли сможет стать бестселлером российского авторынка.