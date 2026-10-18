Nissan готовит суперкроссовер с мотором GT-R: новинка бросит вызов Lamborghini Urus

Неофициальный рендер нового высокопроизводительного кроссовера Nissan

Формат высокопроизводительных кроссоверов начинает интересовать не только премиальных производителей. Вслед за Ferrari, Lamborghini и Aston Martin, выпустившими экстремальные SUV-модели Purosangue, Urus и DBX707, эта ниша приглянулась Nissan. По информации японского журнала Best Car, компания разрабатывает модель с агрессивным дизайном и силовой установкой на базе двигателя спорткара GT-R R35. Новинка может получить гибридную систему и стать бюджетным аналогом дорогих суперкроссоверов.

Независимые дизайнеры опубликовали первые неофициальные рендеры такого автомобиля. Компьютерная визуализация демонстрирует автомобиль с купеобразным кузовом, рельефными боковинами и расширенными колесными арками.

Передняя часть оформлена в агрессивном стиле: дизайнеры предусмотрели многоуровневую оптику, узкую решетку радиатора с вертикальными элементами и крупный бампер со сложной системой воздухозаборников, а черный пластиковый обвес, по задумке авторов проекта, должен придать машине спортивный характер.

Независимый рендер нового высокопроизводительного кроссовера Nissan

Разработка суперкроссовера может стать частью стратегии Nissan по расширению модельного ряда и выходу из финансового кризиса, с которым японский автопроизводитель столкнулся в последние годы.

Параллельно инженеры компании будут работать над следующим поколением GT-R. Представители руководства ранее подтверждали намерение развивать спортивную модель и даже намекали на то, что машина может сохранить классический 3,8-литровый бензиновый мотор V6 с двойным турбонаддувом.

В составе гибридной силовой установки его максимальная отдача может превысить 800 лошадиных сил, обеспечив легендарному японскому спорткару впечатляющие динамические характеристики.

Появится ли под капотом нового суперкроссовера Nissan точно такой же мотор, либо его производная, станет известно только ближе к премьере такого автомобиля, по слухам намеченной на конец этого десятилетия.

Недавно Дейли-Мотор составил список из 12 самых дорогих автомобилей во франшизе «Форсаж», среди которых оказался один Nissan.