В России продают самый надежный кроссовер по версии британцев

Kia EV3 2026

Кроссоверы и внедорожники – большой пласт мирового авторынка, в котором они занимают в последнее время главенствующую роль. Популярность таких машин растет из года в год, а в России модели сегмента SUV исторически являются одними из самых желанных для покупки ввиду плохих дорог и удобства эксплуатации. Один из представителей этого класса, который в Великобритании назвали самым надежным кроссовером, недавно «приехал» в Россию. Речь идет о кроссовере Kia EV3.

Kia представила EV3, построенный на новейшей платформе E-GMP, в мае 2024 года в виде компактного электрического вседорожника. Серийное производство модели началось в июле 2024 года, а продажи на первых рынках стартовали во второй половине того же года. В 2025 году EV3 даже сумел получить звание European Car of the Year («Автомобиль года в Европе»).

Kia EV3, недавно появившийся в России, называют самым надежным SUV в британском рейтинге надежности авторитетного издания «What Car?». Электрический кроссовер получил оценку 100%, причем среди опрошенных владельцев не нашлось ни одного человека, сообщившего о неисправности автомобиля.

В исследовании EV3 стал первой моделью Kia, которой удалось получить максимальный показатель надежности в рамках опроса издания. Для автомобиля это особенно ценный результат, поскольку речь идет о полностью электрической модели, которая находится в нижней части ценовой иерархии марки.

«What Car?» относит EV3 к классу небольших SUV. Издание отмечает сочетание большого запаса хода, комфортной езды и богатого стандартного оснащения, благодаря которому модель рассматривается как конкурент другим компактным электрокроссоверам.

По результатам исследования EV3 оказался надежнее ряда крупных электрических SUV, включая BMW iX, стоимость которого в Великобритании в разы превышает цену этой модели Kia.

Интерьер Kia EV3 2026

Показатель надежности Kia EV3 составил 100%. В графе наиболее распространенных неисправностей указано слово «нет», а средняя стоимость ремонта и типичное время простоя автомобиля в исследовании не определялись из-за отсутствия заявленных владельцами поломок.

Как выяснила наша редакция в ходе мониторинга предложений «серых» дилеров, новые Kia EV3 сейчас продаются в нескольких регионах России: в Воронеже, Владивостоке, Казани и Йошкар-Оле.

Это машины с одинаковым оснащением: с электромотором, развивающим 204 лошадиные силы, передним приводом и батареей на 58,3 кВт/ч, обеспечивающей компактному «паркетнику» запас хода около 350 километров на одном заряде тягового аккумулятора.

Порядок цен на самый надежный кроссовер по версии британцев в России выглядит следующим образом: самая простая версия этой модели, которую обещают доставить из Южной Кореи, стоит 3 миллиона 450 тысяч рублей, тогда как наиболее продвинутые комплектации (в частности вариант GT-Line) оценены в сумму до 3 миллионов 900 тысяч рублей.