Японцы превратили Toyota Hiace в компактный семейный автодом на 7 четверых

Формат путешествий всей семьей загород с ночевой очень популярен в Японии, правда есть одна загвоздка – высокая цена полноценных автодомов. Но местные энтузиасты нашли выход из этой ситуации. Компания Tipi Outdoor Design создала на базе минивэна Toyota Hiace кемпер, рассчитанный на семейные путешествия. Машина уместила внутри все, что необходимо для комфортного пребывания в пути и остановки на ночевку.

Основой Travoy FC200N служит стандартный Hiace S-GL с низкой крышей. Демонстрационный экземпляр, показанный компанией, построен на базе исполнения DX. Кузов имеет длину 4695 мм, ширину 1695 мм и высоту 1980 мм, а минимальный радиус разворота составляет 5 метров. Высота менее двух метров позволяет использовать машину на многоуровневых парковках с соответствующими ограничениями.

Под капотом могут использоваться 2-литровый бензиновый двигатель или 2,8-литровый дизель. В зависимости от комплектации предусмотрен привод на два или четыре колеса.

В салоне установлены три ряда сидений. Второй ряд занимает трехместный диван FASP, третий рассчитан на двух пассажиров. В дорожном режиме все семь человек располагаются лицом по ходу движения, а в режиме спальной внутри можно уместить с комфортом для ночевки двух взрослых пассажиров и двух детей.

Второй ряд можно развернуть и превратить салон в обеденную зону. За столом помещается до пяти человек, поэтому пространство подходит не только для приема пищи, но и для отдыха, работы или занятий хобби.

После складывания сидений второго и третьего рядов получается ровная спальная площадка длиной 2700 мм. Ее ширина составляет 1200 мм, хотя в отдельных местах она уменьшается до 950 мм. На нижнем уровне могут разместиться двое взрослых.

В задней части салона выделено дополнительное спальное место верхнего уровня длиной 1600 мм и шириной 950 мм. Оно рассчитано на невысоких женщин или детей. Вместе с нижней кроватью этот вариант позволяет организовать ночевку семьи с маленькими детьми.

Для повседневной эксплуатации предусмотрено большое грузовое пространство под задней частью кузова. Туда можно разместить туристическое снаряжение, оборудование для отдыха, покупки или детский спортивный инвентарь. В правом мебельном модуле находится закрытый отсек для небольших вещей, а открытые стеллажи с обеих сторон задней части салона могут использоваться для хранения мелких предметов или зонтов.

Слева установлена компактная квадратная раковина. Под ней находится бак для воды и слива объемом 13 литров. В конструкции предусмотрена и система зарядки вспомогательного аккумулятора во время движения.

Для передних сидений доступны кресла Recaro. Они имеют выраженную боковую поддержку, а их оформление выполнено в едином стиле с задней частью салона. За внешний вид кемпера также отвечают спортивные наклейки и легкосплавные диски, а заказчик может дополнительно выбрать аэродинамические элементы и компоненты подвески.

Компания Tipi Outdoor Design выпускает кемперные версии Hiace на собственном производстве в Хигасимацуяме. Стоимость переоборудованного кемпера начинается от 6 миллионов иен (около 3,1 млн рублей).

Для покупателей, которым нужен автомобиль без длительного ожидания, предлагается демонстрационный экземпляр на базе дизельного полноприводного Hiace (на иллюстрациях к этой заметке). Его цена составляет 7,9 миллиона иен (примерно 4,2 млн российских рублей по нынешнему курсу).