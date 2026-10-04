В Японии создали экспедиционный Toyota Hiace с палаткой на крыше, диваном-кроватью и мойкой

Японская компания GR8 представила проект Expedition на базе Toyota Hiace. Автомобиль рассчитан на разные сценарии отдыха на природе – от ночевки в салоне до продолжительных поездок с приготовлением еды. Конструкция позволяет выбирать между грузовой и кемперной регистрацией в зависимости от установленного оборудования.

В основе GR8 Expedition лежит Hiace седьмого поколения в комплектации Super GL Dark Prime II. Демонстрационный автомобиль оснащен 2,7-литровым бензиновым двигателем и полным приводом. В салоне предусмотрено пять мест.

Главная особенность проекта находится в задней части кузова. Пол покрыт мягким материалом, а внутри установлены стационарное спальное место и боковая столешница. Получившееся пространство подходит для приема пищи, отдыха и ночевки.

GR8 предусмотрела два варианта регистрации машины в Японии. При установке кухонной мойки, баков для чистой воды и слива автомобиль можно зарегистрировать как кемпер с номером 8. Если это оборудование не требуется, Expedition может оформляться как обычный грузовой автомобиль с номером 1. Владелец получает возможность подобрать конфигурацию с учетом собственных потребностей.

Оформление салона выдержано в классическом цвете Camel. В этом исполнении выполнены матрас стационарной кровати, чехлы сидений, крышка моторного отсека и задняя полка. Для вещей предусмотрены ящики для обуви и дополнительные отсеки в боковой полке и за задними сиденьями.

Электрическая система включает дополнительную батарею, систему зарядки во время движения, базовую проводку AC100V и DC12V, внешнюю зарядку, внешнюю розетку и панель управления. Также предусмотрено место для установки холодильника и реле проводимости.

Внешность Expedition получила оригинальные аэродинамические элементы, расширители колесных арок, передний полуспойлер GR8, боковые подножки версии 3 и задний бампер. Автомобиль также оснащен широким капотом.

Хромированные элементы, включая переднюю решетку и детали боковых зеркал, окрашены покрытием Raptor с характерной шероховатой текстурой. В том же исполнении выполнена защита задней части кузова и расширители колесных арок Essex. Поворотники на боковых зеркалах имеют хромированные элементы Raptor, а светодиодные фары поставлены компанией Valenti.

На крыше установлен экспедиционный багажник Rhino-Rack Pioneer с платформой и лестницей. В комплект входит оригинальная палатка GR8 с четырьмя креплениями. Для стоянки также предлагается боковой тент Bad Wing длиной 2,5 метра.

Список дополнительного оборудования включает 3D-коврики, противомоскитные сетки, инвертор, обогреватель FF и кондиционер Cool Star. Для пассажиров доступен откидной 12,8-дюймовый монитор Alpine. В состав мультимедийного оборудования входят переключатель навигации, бортовой блок навигации/ETC и Alpine BIG X Navi.

Стоимость демонстрационного кемпера пока не объявлена.

Несколько лет назад мы рассказывали, как аналогичный минивэн Toyota Hiace превратили в 6-местный кемпер с интерьером из сосны