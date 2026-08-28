Новый Genesis G90 превратят в «двойника» GV90: флагманский седан готовится к рестайлингу

Рендер нового Genesis G90. Источник: NYMammoth

Genesis готовит обновление флагманского седана G90, которое должно заметно приблизить его внешность к новому флагманскому кроссоверу GV90. Какие изменения ждут эту бизнес-четырехдверку с рестайлингом раскрыли корейские СМИ, сопроводившие свою информацию независимыми рендерными изображениями.

Genesis G90 появился в 2015 году как флагманский седан премиального бренда Genesis. Модель стала преемником Hyundai Equus и заняла верхнюю позицию в легковой линейке марки. Второе поколение G90 представили в 2021 году, а в 2022-м автомобиль получил небольшое обновление внешности.

G90 получит черты нового GV90

Рендер нового Genesis G90. Источник: NYMammoth

Накануне в сети появились рендеры обновленного Genesis G90. Изображения не являются официальным и лишь демонстрируют независимое представление о возможной внешности седана.

Главным изменением станет передняя часть. На рендере показано фирменное «крылатое лицо» с тонкими двойными светодиодными фарами, которые расходятся по линии капота и сходятся в центре, образуя V-образную композицию. Такой подход повторяет стилистические решения нового GV90.

Решетка радиатора получила ромбовидный рисунок, а хромированные элементы проходят через нижнюю часть бампера. В результате передок должен выглядеть более современно, сохраняя при этом статус флагманского седана.

Рендер нового Genesis G90. Источник: NYMammoth

Изменения могут произойти и сзади. Надпись «GENESIS» расположена в верхней части крышки багажника, а задние фонари приобрели более простой двухрядный дизайн.

Шпионские фотографии автомобилей, замеченных в Корее, также указывают на тесную связь между будущими G90 и GV90. У обеих моделей замечены тонкие двойные фары и решетка с ромбовидным рисунком.

Новые технологии и гибридная версия

Несмотря на сближение с GV90 во внешности, G90 может сохранить традиционный подход к оформлению салона. Ожидается, что седан сделает ставку на классическую роскошь и круглые приборные элементы, тогда как электрический внедорожник получит большой дисплей.

Еще одной возможной новинкой станет система условного автономного вождения третьего уровня HDP (Highway Driving Pilot). Однако сроки ее внедрения пока остаются неопределенными из-за задержек с реализацией технологии.

Согласно свежей информации, представленной на Дне инвестора для руководителей компаний 2026 года в Южной Корее, система помощи водителю уровня 2 Plus должна появиться в 2028 году в рамках сотрудничества с Nvidia. Ожидается, что G90 также получит эту технологию.

Премьера обновленного Genesis G90 должна состояться до конца 2026 года.