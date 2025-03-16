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Грозу бездорожья от Mercedes-Benz превратили в хардкорный автодом для труднопроходимой местности

Текст: Алексей Шмидт
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Рост популярности домов на колесах и кемперов подстегнул многих производителей такой техники использовать творческий подход и искать новые ниши, в которых можно найти дополнительные продажи. 

Одной из таких компаний является китайская фирма «Armadillo Speciality Vehicles», которая недавно представила свой абсолютно новый проект – хардкорный внедорожный автодом, построенный на базе вездехода Mercedes-Benz Unimog.

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Дом на колесах Crawler S от Armadillo Speciality Vehicles

Машина получила имя Crawler S и представляет собой роскошный кемпер, которому не страшны никакие преграды на пути. Дом на колесах использует шасси Unimog U4023. Его длина равна 6-метрам, ширина – 2,5-метрам, а высота – 3,4-метрам. 

Благодаря гибкому шасси и клиренсу в 485 мм, а также низкому центру тяжести и «зубастым» покрышкам с автоматической системой снижения давления автодом умеет преодолевать труднопроходимую местность. 

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Под капотом Crawler S работает 5,2-литровый турбодизельный мотор, способный выдавать 231 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента.

Для того, чтобы обеспечить машине достаточный запас хода для длительных экспедиций, ее наделили 320-литровым топливным баком, к которому можно приобрести второй 75-литровый. 

Дополнительное оснащение автодома на базе Unimog включает в себя усиленные колесные арки, защиту днища, трубчатый багажник на крыше, а также электрические лебедки, тенты и ящик для хранения багажа. 

автодом юнимог
Жилой модуль автодома Crawler S

Жилая зона машины оборудована по последнему слову техники и напоминает небольшую квартиру с ванной комнатой, кухней со всеми современными бытовыми приборами, спальной зоной (диван и стол трансформируются в кровать) и местами для хранения. 

За наличие воды внутри отвечает гидравлическая система с 320-литровым баком и 60-литровым баком для сточных вод, а за питание электрической техники внутри система аккумуляторов LiFePO4 емкостью 920 Ач и солнечных батарей. 

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Сколько стоит такое удовольствие? Ответ на этот вопрос удастся узнать только тем, кто пожелает оформить на такую машину заказ. Производитель из Китая готов раскрыть цену автодома только своим потенциальным клиентам. 

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Фото:Armadillo Speciality Vehicles

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