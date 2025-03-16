Грозу бездорожья от Mercedes-Benz превратили в хардкорный автодом для труднопроходимой местности

Рост популярности домов на колесах и кемперов подстегнул многих производителей такой техники использовать творческий подход и искать новые ниши, в которых можно найти дополнительные продажи.

Одной из таких компаний является китайская фирма «Armadillo Speciality Vehicles», которая недавно представила свой абсолютно новый проект – хардкорный внедорожный автодом, построенный на базе вездехода Mercedes-Benz Unimog.

Дом на колесах Crawler S от Armadillo Speciality Vehicles

Машина получила имя Crawler S и представляет собой роскошный кемпер, которому не страшны никакие преграды на пути. Дом на колесах использует шасси Unimog U4023. Его длина равна 6-метрам, ширина – 2,5-метрам, а высота – 3,4-метрам.

Благодаря гибкому шасси и клиренсу в 485 мм, а также низкому центру тяжести и «зубастым» покрышкам с автоматической системой снижения давления автодом умеет преодолевать труднопроходимую местность.

Под капотом Crawler S работает 5,2-литровый турбодизельный мотор, способный выдавать 231 лошадиную силу и 900 Нм крутящего момента.

Для того, чтобы обеспечить машине достаточный запас хода для длительных экспедиций, ее наделили 320-литровым топливным баком, к которому можно приобрести второй 75-литровый.

Дополнительное оснащение автодома на базе Unimog включает в себя усиленные колесные арки, защиту днища, трубчатый багажник на крыше, а также электрические лебедки, тенты и ящик для хранения багажа.

Жилой модуль автодома Crawler S

Жилая зона машины оборудована по последнему слову техники и напоминает небольшую квартиру с ванной комнатой, кухней со всеми современными бытовыми приборами, спальной зоной (диван и стол трансформируются в кровать) и местами для хранения.

За наличие воды внутри отвечает гидравлическая система с 320-литровым баком и 60-литровым баком для сточных вод, а за питание электрической техники внутри система аккумуляторов LiFePO4 емкостью 920 Ач и солнечных батарей.

Сколько стоит такое удовольствие? Ответ на этот вопрос удастся узнать только тем, кто пожелает оформить на такую машину заказ. Производитель из Китая готов раскрыть цену автодома только своим потенциальным клиентам.