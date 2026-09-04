Раллийный Mitsubishi Pajero уже представлен, но несмотря на это не появится в товарном виде

Mitsubishi Pajero Rally Concept

Возвращение Mitsubishi Pajero на автомобильный рынок может получить спортивное продолжение. Вместе с новым поколением внедорожника компания показала концепт Pajero Rally, оформленный в фирменной стилистике Ralliart и дополненный набором внедорожных компонентов. Однако рассчитывать на скорый серийный Pajero Ralliart пока не стоит – в Mitsubishi официально подтвердили, что проекта такой модели сейчас нет.

Напомним, Ralliart – это спортивное подразделение Mitsubishi, связанное с автоспортом и раллийными соревнованиями. Название использовалось для гоночных и спортивных проектов марки, благодаря чему приобрело особое значение для поклонников Mitsubishi. Оно также использовалось для модели Pajero, с которым компании удалось завоевать немало громких побед в ралли.

Новый Pajero, представленный несколько дней назад, был построен на той же архитектуре шасси, что и Triton, и уже на старте получил 2,4-литровый турбодизель мощностью 201 л.с. и крутящим моментом в 479 Нм. Двигатель работает вместе с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом Super Select 4WD II.

На презентации внедорожника Mitsubishi также неожиданно для многих показала Pajero Rally Concept. Прототип получил ярко-красную гоночную окраску в духе Ralliart, 18-дюймовые легкосплавные диски Work и вседорожные шины Yokohama Geolandar. Образ дополнили шноркель, специальные колесные арки с защитой от царапин и защита днища.

Mitsubishi Pajero Rally Concept

Внешность шоу-кара быстро породила предположения о возможном появлении серийного Pajero Ralliart. Однако Кунитоши Итагаки, главный эксперт Mitsubishi по продукции, отметил, что гоночное наследие Ralliart остается важным для марки, а компания продолжит оценивать проекты, достойные этого имени, фактически подтвердив, что планов по выпуску серийного Pajero Ralliart нет.

Впрочем, если Mitsubishi все же решит создать более мощную модификацию Pajero, ей в любом случае потребуется дополнительная отдача силовой установки. В качестве одного из вариантов мог бы рассматриваться более производительный двигатель либо гибридная система.

Пока же Pajero Rally останется концептуальным проектом, который, судя по всему, будет использоваться исключительно в рекламных целях или для логистической поддержки.

Mitsubishi Pajero нового поколения с внедорожным комплектом доработок

К слову, на премьере нового «Паджеро» Mitsubishi также показала необычную версию этой модели, которая выделялась дополнительными внедорожными атрибутами.

В их число вошли так называемый «кенгурятник», защищающий переднюю часть кузова от повреждений, шноркель, позволяющий преодолевать даже очень глубокие водные препятствия, и экспедиционный багажник-корзина на крыше, а также 18-дюймовые колеса, обутые в грязевые покрышки.

Подробностей о том, появится ли в таком оснащении новый внедорожник, либо эти детали предложат в качестве дополнительного комплекта доработок, пока нет.