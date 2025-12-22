ДомойАвтоновости сегодняПолный провал: новый кроссовер Suzuki, который ввозили в Россию, получил 1 звезду...

Полный провал: новый кроссовер Suzuki, который ввозили в Россию, получил 1 звезду за безопасность

В 2023 году в продажу вышел новый субкомпактный кроссовер Suzuki Fronx. Автомобиль заинтересовал не только покупателей стран Азии, для которых он и был создан, но и российских параллельных импортеров, ввозивших такие «паркетники» к нам в страну в первые годы их производства.

С тех пор Fronx вышел в продажу на многие рынки за пределами Юго-Восточной Азии. Сегодня такие машины предлагают даже в Австралии, где недавно этот «паркетник» провалился в испытаниях на безопасность.

Краш-тест Suzuki Fronx организацией ANCAP

Бюджетник Suzuki принял участие в краш-тестах местной организации ANCAP, которая зафиксировала для него критически низкий уровень защиты пассажиров, а также редкий и серьезный случай отказа ремня безопасности. 

Результаты краш-теста «Фронкс» оказались настолько плохими, что отказ заднего ремня безопасности, из-за которого манекен, сидевший сзади, ударился головой о переднее пассажирское сиденье, не испортил оценку машины, так как в этом тесте она в любом случае заработала бы не больше 0 баллов. 

ANCAP уже передала результаты испытаний Fronx на рассмотрение государственным регулирующим органам, а Suzuki сняла автомобиль с продажи в Австралии на время проведения расследования, заявив, что сейчас уделяет этому вопросу первостепенное значение. 

Фото:ANCAP

