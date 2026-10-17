Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Arocs получил кухню, душ и отдельную спальню

Британская компания Motorcraft Adventure Developments подготовила экспедиционный кемпер на базе Mercedes-Benz Arocs 4×4. Грузовик с усиленным шасси получил полноценный жилой модуль, рассчитанный на продолжительные путешествия вдали от цивилизации. Стоимость машины достигает внушительной суммы, сопоставимой с ценой классических стационарных домов.

В основу проекта легло новое шасси Mercedes-Benz Arocs с усиленными мостами и несколькими блокировками дифференциалов. Для движения по сложным участкам его разработчики предусмотрели специальные режимы, включая Rocking Free для освобождения автомобиля из песка, грязи или снега и Crawler для маневрирования на малой скорости.

Вместо обычного грузового кузова Motorcraft установила жилой модуль длиной 5,5 метра. Он полностью отделен от кабины водителя, поэтому прямого прохода между рабочим местом водителя и жилым пространством нет.

Внешность автомобиля выдержана в металлическом сером цвете с черным покрытием Raptor. По бокам размещены изготовленные на заказ отсеки для инструментов, оборудования для эвакуации и туристического снаряжения. Дополнительные места для перевозки груза предусмотрены на багажнике над кабиной и поперечинах на крыше жилого модуля.

В задней части установлены запасное колесо и гидравлический подъемник для мотоциклов. Он позволяет перевозить двухколесную технику и другое экспедиционное оборудование. В оснащение также входят усиленные колесные диски с внедорожными шинами и гидравлические стабилизаторы.

Внутри Arocs оборудован жилой модуль с кухней, обеденной зоной, отдельной спальней и ванной комнатой. Для отделки использованы береза, бамбуковые поверхности и шкафы нежно-голубого цвета. Благодаря большим окнам и мансардным люкам в помещение поступает естественный свет.

Центральную часть занимает кухня с духовкой, электрической плитой, холодильником и морозильной камерой из нержавеющей стали. Также предусмотрены раковина, хромированный смеситель и многочисленные шкафы для посуды и продуктов. Бамбуковые столешницы служат рабочей поверхностью для приготовления еды.

Рядом расположена U-образная обеденная зона с обивкой из алькантары и столом ручной работы из бамбука. В сиденьях предусмотрены встроенные ящики для хранения вещей. Вечером интерьер освещают светодиодные ленты.

В задней части жилого модуля находится стационарная двуспальная кровать. По бокам установлены окна, а для отдыха предусмотрен настенный телевизор. Верхние шкафы позволяют хранить одежду, постельное белье и другие необходимые в поездке вещи.

В передней части жилого отсека размещена отдельная ванная комната во всю ширину кузова. В ней установлены душ, туалет, ручной душ, полотенцесушитель, зеркало, шкафы и стиральная машина.

Для круглогодичных поездок предусмотрены кондиционер на крыше, открывающиеся окна и дизельный отопитель.

Стоимость автодома Mercedes-Benz Arocs 4×4 от Motorcraft составляет 475 тысяч фунтов стерлингов, что эквивалентно сумме примерно в 53,2 млн российских рублей.