Volvo может подготовить второе обновление XC60: появились неофициальные изображения

Рендер: TopElectricSUV

Volvo продолжает работу над обновленной версией XC60 второго поколения. Судя по шпионским фотографиям и неофициальным рендерам, кроссовер получит измененный дизайн, более современный салон и новые технологии, что позволит ему оставаться в продаже параллельно с будущим полностью электрическим EX60.

Volvo XC60 второго поколения дебютировал в 2017 году и стал одной из самых успешных моделей шведской марки. После рестайлинга 2021 года кроссовер сохранил высокий спрос, поэтому Volvo решила продлить его жизненный цикл, как ранее поступила с более крупным XC90.

Недавно стало известно, что Volvo может готовить очередное обновление XC60 второго поколения. На фоне появления новых шпионских фотографий таких прототипов зарубежные дизайнеры представили рендеры, демонстрирующие предполагаемый внешний вид кроссовера после второго рестайлинга.

Рендер: TopElectricSUV

Основные изменения во внешности машины, если верить спекулятивным рендерам, затронут переднюю часть автомобиля. Ожидается, что XC60 получит более узкие светодиодные фары с новым рисунком дневных ходовых огней «Молот Тора», обновленную решетку радиатора и переработанный передний бампер с более выраженными вертикальными воздухозаборниками.

Сбоку изменения должны оказаться менее заметными. Предполагается, что Volvo предложит новые варианты легкосплавных колесных дисков диаметром от 18 до 22 дюймов. Сзади, вероятно, изменится графика фонарей и оформление бампера.

Не менее серьезные перемены ожидаются в салоне. По информации зарубежных СМИ, кроссовер может получить полностью переработанную переднюю панель, новое рулевое колесо и центральную консоль, а также дополнительные варианты отделки интерьера.

Фото: Volvo

Одним из главных нововведений, по слухам, станет новая электронная архитектура HuginCore, разработанная Volvo. Она позволит расширить возможности мультимедийной системы, систем безопасности и электронных ассистентов водителя.

Также предполагается, что вместо нынешнего вертикального дисплея мультимедийной системы диагональю 11,2 дюйма появится новый горизонтально ориентированный OLED-экран размером 15,04 дюйма с поддержкой сервисов Google Gemini. Кроме того, сообщается о возможной замене привычной 12,3-дюймовой цифровой панели приборов на новый дисплей диагональю 11,4 дюйма.

В области безопасности Volvo может внедрить адаптивные ремни безопасности нового поколения. По предварительной информации, они смогут автоматически изменять степень натяжения с учетом комплекции пассажира, его положения в кресле, а также скорости и характера столкновения.

Что касается силовых установок, на рынке США обновленный XC60, как ожидается, сохранит бензиновые мягкие гибриды и подключаемые гибридные версии с 2,0-литровым турбированным двигателем.

При этом некоторые зарубежные СМИ не исключают, что после обновления кроссовер может получить гибридную систему второго поколения, ранее представленную на новом Volvo XC70 для китайского рынка.

Согласно опубликованной ранее информации Automotive News, запас хода такой подключаемой гибридной версии исключительно на электротяге может приблизиться к 160 километрам. Однако сама Volvo пока официально не подтверждала применение этой силовой установки на XC60.

Сроки официальной премьеры обновленного Volvo XC60 пока не объявлены.