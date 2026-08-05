Джереми Кларксон назвал новый Volvo ES90 «самым глупым автомобилем в мире»

Фото: Volvo

Джереми Кларксон опубликовал новую колонку в The Times, посвященную электрическому Volvo ES90. Несмотря на похвалу за комфорт и тишину в салоне, телеведущий назвал новинку «самым глупым автомобилем», на котором ему доводилось ездить.

Volvo ES90 стал новым электрическим флагманом шведской марки и продолжил курс компании на полную электрификацию модельного ряда. Автомобиль пришел на смену традиционным бизнес-седанам Volvo, сделав ставку на цифровые технологии и минималистичный интерьер. Машина дебютировала весной 2025 года и была призвана дополнить топливную версию модели S90, а также оказалась крупнее ее по габаритам.

В своей новой статье Кларксон вспомнил сразу несколько необычных автомобилей прошлого, среди которых Renault Sport Spider без лобового стекла, Citroen C3 Pluriel со съемной крышей и Citroen Helicron с настоящим воздушным винтом. Однако, по его словам, все они меркнут на фоне нового Volvo ES90.

Бывший ведущий Top Gear и The Grand Tour признался, что считает ES90 самым нелепым автомобилем, которым ему приходилось управлять. При этом внешний вид машины его не впечатлил. Кларксон сравнил электромобиль с «большим хэтчбеком, который съел слишком много торта».

Фото: Volvo

Зато интерьер получил противоположную оценку. Журналист отметил приятные материалы отделки, удачное сочетание цветов и очень просторный второй ряд. По его словам, салон оказался настолько комфортным, что трудно представить место, где хотелось бы находиться больше.

Не вызвала претензий и шумоизоляция. Кларксон подчеркнул, что установленные на ES90 шины Michelin Primacy 5 Energy работают настолько тихо, будто сделаны из ваты. По его ощущениям, во время движения автомобиль напоминает холл дорогого отеля.

Но положительные впечатления закончились, когда дело дошло до управления функциями автомобиля. Кларксон рассказал, что не смог самостоятельно отрегулировать рулевую колонку. Голосовой помощник направил его искать несуществующий рычаг, а в итоге выяснилось, что регулировка спрятана глубоко в меню мультимедийной системы и выполняется кнопками на руле.

Фото: Volvo

Не меньше раздражения вызвала и система цифрового доступа. Вместо обычного ключа ES90 использует карту и небольшой электронный брелок.

По словам Кларксона, автомобиль несколько раз отказался открывать двери, после чего ему пришлось вызвать специалиста Volvo. Даже после перепрограммирования системы попасть в салон удалось лишь с четырнадцатой попытки, а затем на приборной панели появилось сообщение «Ключ не обнаружен».

По итогу Кларксон сделал вывод, что при всех достоинствах нового Volvo ES90 его цифровые технологии способны испортить впечатление даже от очень комфортного автомобиля.

Напомним, Volvo ES90 построен на платформе SPA2, общей с Volvo EX90 и Polestar 3, однако стал первым электромобилем марки с 800-вольтовой архитектурой. Базовая версия оснащается одним электромотором на задней оси мощностью 333 л.с. и 480 Нм, а также батареей емкостью 88 кВт/ч.

Такой лифтбек разгоняется до 100 км/ч за 6,9 секунды и способен проехать до 650 км без подзарядки. Полноприводная модификация развивает 449 л.с. и 670 Нм, комплектуется аккумулятором на 102 кВт/ч, ускоряется до «сотни» за 5,5 секунды и имеет запас хода до 700 км.

Топовая версия Performance выдает 680 л.с. и 870 Нм, разгоняется до 100 км/ч за 4 секунды и также способна преодолеть до 700 км на одной зарядке. Максимальная скорость всех исполнений ограничена на отметке 180 км/ч, а зарядка мощностью до 350 кВт позволяет восполнить запас энергии с 10 до 80% примерно за 20 минут.