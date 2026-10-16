Volvo S90 за 28 лет проехал всего 2218 км: седан выставлен на аукцион

Автомобильных «капсул времени» в мире остается все меньше, поэтому каждая из них очень ценится коллекционерами, которые готовы платить за них огромные деньги. Вероятно, та же самая история ждет Volvo S90 1998 года выпуска, который выставили на аукцион в Швеции.

Уникальной особенностью машины является крайне низкий пробег. За 28 лет машина преодолела всего 2 тысячи 218 км. Утверждается, что седан хранился в закрытом помещении и не использовался зимой, однако длительный простой не уберег его от технических проблем.

Volvo S90 первого поколения дебютировал в 1996 году как развитие модели 960. Седан сохранил ее техническую основу и флагманский статус в модельном ряду шведской марки. Универсал на базе той же конструкции получил обозначение V90. Выпуск этих автомобилей завершился в 1998 году, поэтому выставленный экземпляр относится к последнему периоду производства классического заднеприводного семейства Volvo.

Автомобиль продается через площадку Klaravik и находится в шведском регионе Вермланд, в городе Киль. По описанию лота, у машины было два зарегистрированных владельца, а ее историю сопровождает комплект документов, включая сервисную книжку, договор купли-продажи, протоколы осмотров и квитанции об оплате выполненных работ.

Согласно описанию продавца, седан, выставленный на торги, оснащен автоматической коробкой передач. Точная версия двигателя в объявлении не указана, поэтому определить модификацию силового агрегата без дополнительных данных нельзя.

Несмотря на небольшой пробег, Volvo S90 требует внимания перед возвращением на дорогу. Ремень ГРМ уже меняли, но с учетом возраста автомобиля вопрос о повторной замене остается актуальным. В авторизованном сервисном центре также обнаружили следы влаги в районе поддона трансмиссионного масла. Для устранения проблемы может потребоваться герметизация.

Еще один недостаток – неработающая магнитола. Но даже это не все. Будущему покупателю придется обратить внимание на состояние резиновых уплотнений, смазочных материалов и других компонентов, которые способны стареть даже без активной эксплуатации, так что кажущаяся практически новой машина в любом случае потребует серьезных вложений.

Предварительная цена лота – не объявлена. Итоговая стоимость автомобиля будет зависеть от того, какими окажутся предложения участники торгов. Аукцион завершится 21 октября 2026 года.