Toyota Crown Athlete V с мотором 1JZ превратили в катафалк и выставили на продажу

Toyota Crown Athlete V 2001, переделанный в катафалк

Как правило, роли катафалков во всем мире выполняют лимузины Lincoln и Cadillac, но, как показало объявление в одном крупном западном маркетплейсе, порой эта участь (частными лицами) перекладывается на плечи Toyota.

На продажу в Штатах выставили необычную модификацию Toyota Crown Athlete V 2001 года. Вместо задних сидений у автомобиля оборудовано пространство для перевозки гроба, а под капотом установлен легендарный турбированный 2,5-литровый рядный шестицилиндровый двигатель 1JZ-GTE.

Коробка передач – автоматическая. Привод – задний. В общем оснащение машины выглядит скорее подходящим под дрифт-соревнования, а не для проводов человека в последний путь.

Toyota Crown Athlete V 2001, переделанный в катафалк

Внешне автомобиль не выглядит настолько экстравагантно, как некоторые традиционные катафалки. Колесную базу, судя по конструкции, не увеличивали, поэтому пространство для гроба расположено в задней части кузова на месте обычного пассажирского ряда. Багажное отделение отделано деревянными панелями, тогда как элементы переоборудованного салона смотрятся значительно проще.

Напомним, Crown Athlete V представляет собой динамичный универсал. Такая версия получила более спортивный характер по сравнению с вариантом Royal, а ее внешность отличали сетчатая решетка радиатора и небольшой аэродинамический обвес.

В объявлении указано, что пробег автомобиля составляет 81 тысячу 797 миль (примерно 130 тысяч км). Машина находится в штате Вашингтон, а указанная цена составляет 14 тысяч 514 долларов США или около 1,2 млн рублей по сегодняшнему курсу ЦБ РФ.

Несколько лет назад мы рассказывали о другом необычном проекте катафалка, в основу которого лег еще менее подходящий для этого сегмента электрокар Tesla Model 3. Разработчиком машины выступила фирма Derks из Нидерландов. Тогда автомобиль был оценен в 118 тысяч 500 евро, что при пересчете на российскую валюту по сегодняшнему курсу эквивалентно почти 12 миллионам рублей.