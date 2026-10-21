Toyota готовит Corolla Cross нового поколения: мотор 1,5 литра и улучшенный салон

Неофициальный рендер нового поколения Toyota Corolla Cross

Доработка автомобилей Toyota в важном для компании компактном SUV-сегменте идет полным ходом. Вслед за RAV4, недавно сменившим поколение, то же самое готовится сделать его младший родственник в лице Corolla Cross.

Toyota Corolla Cross представили в 2020 году. Кроссовер расширил семейство Corolla, предложив покупателям более высокий кузов и увеличенный дорожный просвет по сравнению с классическими «легковушками». Сейчас эта модель является одной из ключевых для компании на развивающихся рынках сбыта, поэтому доработкам в ней почти наверняка уделят большое внимание.

Ожидается, что габариты новой Corolla Cross составят 4465 мм в длину, 1825 мм в ширину и 1610 мм в высоту. Колесная база может достигнуть 2640 мм. Внешние размеры изменятся незначительно, однако производитель, как ожидается, уделит больше внимания организации пространства в салоне.

Внешность кроссовера, по прогнозам, будет выполнена в стилистике нового концепта Corolla: с узкими фарами, световой полосой спереди и горизонтальными задними фонарями.

Передние сиденья могут получить новую конструкцию, которая позволит увеличить запас места для ног пассажиров заднего ряда. Компоновке также поможет более компактный силовой агрегат.

В салоне также ожидаются увеличенная мультимедийная система и цифровая приборная панель диагональю 12,3 дюйма. Среди потенциально новых функций – беспроводные Android Auto и Apple CarPlay, беспроводная зарядка смартфона и операционная система Arene OS нового поколения. Она должна расширить возможности голосового управления и электронных систем автомобиля.

Основным техническим новшеством может стать новый 1,5-литровый двигатель Toyota, разработанный с учетом дальнейшей электрификации модельного ряда (вероятно, G20E). Этот агрегат отличается уменьшенными габаритами и массой, а также повышенной эффективностью. Его планируют использовать как в обычных гибридах, так и в подключаемых гибридных установках.

В гибридной версии расход топлива машины может сократиться до 3,4-литров на 100 км, а в подключаемой модификации (PHEV) дальность хода исключительно на электротяге должна превысить 90 километров.

Официальная премьера кроссовера может состояться в течение 2028 года.

Между тем, накануне Дейли-Мотор рассказывал, как может измениться в новом поколении один из главных конкурентов Toyota Corolla Cross – «паркетник» Honda Vezel.