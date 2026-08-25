Более 160 тысяч км за 8 месяцев: Toyota Prius потребовал только планового обслуживания

Фото: Shane Somers

Можно ли проехать на одном автомобиле больше 160 тысяч километров за восемь месяцев и обойтись без дорогостоящего ремонта? Владелец Toyota Prius из США использует машину для ежедневной доставки медицинских товаров и утверждает, что за столь интенсивную эксплуатацию автомобиль потребовал только регулярного технического обслуживания и замены расходных материалов.

Toyota Prius дебютировал в 1997 году и стал одной из наиболее известных моделей с гибридной силовой установкой. Автомобиль сыграл важную роль в развитии массовых гибридов и со временем превратился в самостоятельную глобальную модель Toyota. Нынешнее поколение Prius стало пятым в истории семейства и было представлено в 2022 году.

Владелец автомобиля, которому удалось проехать за 8 месяцев 160 тысяч километров, работает в сфере доставки медицинских товаров в США и за день несколько раз совершает поездки между больницами и домами престарелых. При выборе машины для него были важны не только низкий расход топлива, но и возможность снизить расходы на обслуживание. И, надо отметить, это у него получилось.

Фото: Shane Somers

За восемь месяцев эксплуатации пробег Prius достиг более 160 тысяч километров. При таком темпе автомобиль получил нагрузку, сопоставимую с многолетней эксплуатацией обычной машины, однако список выполненных работ оказался относительно небольшим.

За этот период владелец 10 раз менял моторное масло и 13 раз шины. Кроме того, были выполнены три замены воздушного фильтра двигателя, три замены салонного фильтра, одно обслуживание системы охлаждения радиатора и инвертора, а также одна регулировка развала-схождения колес.

Помимо расходных материалов, включая шины и стеклоочистители, других серьезных затрат владелец не отметил. Даже водительское сиденье, которое при таком пробеге подвергалось особенно интенсивной эксплуатации, по его словам, остается в хорошем состоянии.

Фото: Shane Somers

Prius оснащен гибридной силовой установкой пятого поколения Toyota. В ее состав входят 2-литровый четырехцилиндровый бензиновый двигатель и электромотор, а переднеприводная версия развивает суммарные 194 лошадиные силы.

Средний расход топлива автомобиля составил всего 4,28 литра на 100 км. При столь большом пробеге экономичность становится особенно заметным преимуществом, поскольку машина используется ежедневно и преодолевает большие расстояния в рамках рабочей эксплуатации.

История этого Prius интересна прежде всего масштабом пробега за короткий срок. За восемь месяцев автомобиль преодолел более 160 тысяч километров, но список проведенных работ пока ограничивается преимущественно регламентным обслуживанием и заменой расходников.