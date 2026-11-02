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Toyota показала новую Corolla без камуфляжа, но размыла фото

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Следующая Toyota Corolla может объединить черты Prius и Crown и получит четыре варианта силовых установок

Toyota показала новую Corolla без камуфляжа, но размыла фото

Toyota близка к масштабной модернизации модели Corolla. Бестселлер японской марки вышел на завершающую стадию тестовых испытаний. Причем на этот раз речь идет о незакамуфлированных прототипах. Сегодня, 2 ноября, на официальном YouTube-канале Toyota Times были опубликованы снимки одной из таких машин, но рассмотреть их в деталях, к сожалению, не получится. Компания размыла их с помощью компьютерной графики.

Несмотря на очевидные попытки не дать понять, как будет выглядеть новая Corolla, по очертаниям автомобиль даже сквозь ретушь напоминает купеобразный Prius.

Toyota показала новую Corolla без камуфляжа, но размыла фото

Плавная линия крыши и приподнятая посадка кузова создают впечатление автомобиля на границе классов седанов и кроссоверов. Задняя часть кузова на фото также была сильно размыта, но даже с учетом этого на машине заметны протяженные фонари и более высокая линия кузова, вызывающая ассоциации с Toyota Crown.

В основе автомобиля, предположительно, останется архитектура TNGA-C, однако ее существенно переработают для установки бензиновых, гибридных, подключаемых гибридных и полностью электрических силовых агрегатов.

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Ранее инсайдеры сообщали, что следующее поколение Corolla получит сразу четыре варианта силовых установок. Основную роль в продажах должна сыграть гибридная система на базе нового атмосферного 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, электромотора и аккумуляторной батареи. Ожидается, что средний расход топлива не превысит 3,4 л на 100 км.

В линейке также может появиться подключаемый гибрид PHEV. Он будет сочетать 1,5-литровый двигатель с двумя электромоторами и более емкой тяговой батареей. Эта конфигурация должна обеспечить машине больший запас хода на электротяге и улучшенную динамику.

Еще одним вариантом может стать полностью электрическая Corolla. Технические характеристики этой модификации пока не раскрываются. Для покупателей, которым важна производительность, Toyota также готовит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор. По предварительным данным, он может заменить нынешний 2,5-литровый двигатель в актуальной версии модели.

Ожидается, что премьера новой Corolla состоится раньше первоначально намеченного срока. Появление серийного прототипа, если верить слухам, намечено на ближайшие несколько месяцев.

Накануне Дейли-Мотор сообщал о том, что Toyota собирается вернуть в строй спорткупе Celica, причем сделает это уже совсем скоро.

Фото:Toyota Times

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