Toyota показала новую Corolla без камуфляжа, но размыла фото

Toyota близка к масштабной модернизации модели Corolla. Бестселлер японской марки вышел на завершающую стадию тестовых испытаний. Причем на этот раз речь идет о незакамуфлированных прототипах. Сегодня, 2 ноября, на официальном YouTube-канале Toyota Times были опубликованы снимки одной из таких машин, но рассмотреть их в деталях, к сожалению, не получится. Компания размыла их с помощью компьютерной графики.

Несмотря на очевидные попытки не дать понять, как будет выглядеть новая Corolla, по очертаниям автомобиль даже сквозь ретушь напоминает купеобразный Prius.

Плавная линия крыши и приподнятая посадка кузова создают впечатление автомобиля на границе классов седанов и кроссоверов. Задняя часть кузова на фото также была сильно размыта, но даже с учетом этого на машине заметны протяженные фонари и более высокая линия кузова, вызывающая ассоциации с Toyota Crown.

В основе автомобиля, предположительно, останется архитектура TNGA-C, однако ее существенно переработают для установки бензиновых, гибридных, подключаемых гибридных и полностью электрических силовых агрегатов.

Ранее инсайдеры сообщали, что следующее поколение Corolla получит сразу четыре варианта силовых установок. Основную роль в продажах должна сыграть гибридная система на базе нового атмосферного 1,5-литрового четырехцилиндрового двигателя, электромотора и аккумуляторной батареи. Ожидается, что средний расход топлива не превысит 3,4 л на 100 км.

В линейке также может появиться подключаемый гибрид PHEV. Он будет сочетать 1,5-литровый двигатель с двумя электромоторами и более емкой тяговой батареей. Эта конфигурация должна обеспечить машине больший запас хода на электротяге и улучшенную динамику.

Еще одним вариантом может стать полностью электрическая Corolla. Технические характеристики этой модификации пока не раскрываются. Для покупателей, которым важна производительность, Toyota также готовит 1,5-литровый четырехцилиндровый турбомотор. По предварительным данным, он может заменить нынешний 2,5-литровый двигатель в актуальной версии модели.

Ожидается, что премьера новой Corolla состоится раньше первоначально намеченного срока. Появление серийного прототипа, если верить слухам, намечено на ближайшие несколько месяцев.

Накануне Дейли-Мотор сообщал о том, что Toyota собирается вернуть в строй спорткупе Celica, причем сделает это уже совсем скоро.