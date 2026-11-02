Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

Японские коммерческие грузовики нередко становятся основой для необычных домов на колесах. Один из таких примеров – Toyota Camroad Global King 2001 года, который недавно выставили на продажу в США. Несмотря на возраст, автодом, привезенный из Японии, сохранил аккуратный внешний вид и получил полноценное бытовое оснащение.

За машину просят 39 тысяч 999 долларов или примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу. Объявление разместила компания Kuruma Imports из Флориды, специализирующаяся на японских автомобилях и грузовиках. Экземпляр относится к специальной серии Anniversary Limited, о чем свидетельствует наклейка на боковой части кузова, но какой конкретно юбилей отмечала эта версия, не уточняется.

Toyota Camroad Global King построен на шасси японского коммерческого автомобиля с кабиной над двигателем. Длина машины составляет около 5182 мм, что сопоставимо с длиной китайского кроссовера Tank 700.

Несмотря на компактные для полноценного кемпера размеры, внутри машины удалось разместить кухонную зону с раковиной, плитой, микроволновой печью и холодильником. Разработчики автодома также предусмотрели в нем отдельный санузел с душем и кассетным туалетом и включили в оснащение: шкаф, наружный багажник для велосипедов и кондиционер на крыше.

Но, разумеется, не обошлось без компромиссов. Спальная площадка в Toyota Camroad Global King из начала 2000-х больше напоминает узкую полку, чем полноценную кровать. Так что рассчитывать на просторный интерьер, характерный для крупных автодомов, будущему покупателю такого кемпера явно не стоит.

Под кабиной установлен 3-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель Toyota. Этот агрегат применялся на коммерческих автомобилях марки, а также на Land Cruiser Prado, Hilux и такси Crown Comfort. Точные показатели мощности в объявлении не приводятся. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод – задний.

Продавец заявляет, что пробег автодома составляет 130 тысяч километров, а техническое состояние автомобиля оценивается как хорошее. Это подтверждают многочисленные фотографии, на которых кузов и салон кемпера выглядят весьма неплохо для 26-летней машины.

Напомним, сейчас Toyota Camroad, лежащий в основе этого кемпера, продолжают использовать в качестве базы для современных автодомов в Японии. Ранее мы рассказывали о целой россыпи таких проектов, которых с каждым годом становится все больше.