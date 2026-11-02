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Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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На продажу в США выставили кемпер Toyota Camroad Global King 2001 года: у него отличное для возраста состояние

Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

Японские коммерческие грузовики нередко становятся основой для необычных домов на колесах. Один из таких примеров – Toyota Camroad Global King 2001 года, который недавно выставили на продажу в США. Несмотря на возраст, автодом, привезенный из Японии, сохранил аккуратный внешний вид и получил полноценное бытовое оснащение.

Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

За машину просят 39 тысяч 999 долларов или примерно 3,2 миллиона рублей по текущему курсу. Объявление разместила компания Kuruma Imports из Флориды, специализирующаяся на японских автомобилях и грузовиках. Экземпляр относится к специальной серии Anniversary Limited, о чем свидетельствует наклейка на боковой части кузова, но какой конкретно юбилей отмечала эта версия, не уточняется.

Toyota Camroad Global King построен на шасси японского коммерческого автомобиля с кабиной над двигателем. Длина машины составляет около 5182 мм, что сопоставимо с длиной китайского кроссовера Tank 700.

Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

Несмотря на компактные для полноценного кемпера размеры, внутри машины удалось разместить кухонную зону с раковиной, плитой, микроволновой печью и холодильником. Разработчики автодома также предусмотрели в нем отдельный санузел с душем и кассетным туалетом и включили в оснащение: шкаф, наружный багажник для велосипедов и кондиционер на крыше.

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Необычный автодом Toyota из начала 2000-х продают за 40 тысяч долларов

Но, разумеется, не обошлось без компромиссов. Спальная площадка в Toyota Camroad Global King из начала 2000-х больше напоминает узкую полку, чем полноценную кровать. Так что рассчитывать на просторный интерьер, характерный для крупных автодомов, будущему покупателю такого кемпера явно не стоит.

Под кабиной установлен 3-литровый четырехцилиндровый дизельный двигатель Toyota. Этот агрегат применялся на коммерческих автомобилях марки, а также на Land Cruiser Prado, Hilux и такси Crown Comfort. Точные показатели мощности в объявлении не приводятся. Мотор работает в паре с автоматической коробкой передач. Привод – задний.

Продавец заявляет, что пробег автодома составляет 130 тысяч километров, а техническое состояние автомобиля оценивается как хорошее. Это подтверждают многочисленные фотографии, на которых кузов и салон кемпера выглядят весьма неплохо для 26-летней машины.

Напомним, сейчас Toyota Camroad, лежащий в основе этого кемпера, продолжают использовать в качестве базы для современных автодомов в Японии. Ранее мы рассказывали о целой россыпи таких проектов, которых с каждым годом становится все больше.

Фото:Kurumaimports

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