Новый Toyota Hilux GR Sport выйдет в 2027 году и бросит вызов Ford Ranger Raptor

Независимый цифровой рендер нового Toyota Hilux GR Sport

Toyota подтвердила разработку нового Hilux GR Sport. Спортивная модификация свежего, девятого по счету поколения этой модели, должна появиться в 2027 году и занять верхнюю позицию в семействе пикапов японской марки. Одним из ее главных соперников станет Ford Ranger Raptor.

О планах компании рассказал глава южноафриканского подразделения Toyota Эндрю Кирби в интервью изданию Cars.co.za. На вопрос о появлении новой версии Hilux GR Sport он ответил, что «интересный продукт» ожидается в следующем году, не став раскрывать дополнительные подробности.

«Заряженная» версия GR Sport, вероятно, вновь будет иметь ряд важных отличий от простой версии пикапа. Предыдущий Hilux GR Sport выделялся на фоне стандартного пикапа не только внешним оформлением.

Независимый цифровой рендер нового Toyota Hilux GR Sport

В его оснащение входили черные 17-дюймовые колесные диски, внедорожные шины Bridgestone Dueler и подвеска KYB. Также автомобиль получил дисковые тормоза на всех четырех колесах, защитные пороги и переработанную переднюю часть кузова. В салоне использовалась отделка замшей.

Важные перемены касались в том числе силового агрегата «грузовичка». Прежний Hilux GR Sport оснащался 2,8-литровым четырехцилиндровым турбодизелем, мощность которого увеличили с 204 до 224 лошадиных сил, а крутящий момент двигателя вырос с 500 до 550 Нм. Силовой агрегат работал в паре с перенастроенной 6-скоростной автоматической трансмиссией.

Как может выглядеть такой пикап, недавно показал независимый дизайнер Theottle. Судя по получившимся рендерам, новый Toyota Hilux GR Sport гипотетически способен выделиться на фоне простого пикапа особым оформлением передней части кузова с более агрессивным бампером, иной решеткой радиатора и расширенными колесными арками, прикрытыми более массивным пластиковым обвесом.

Кроме того, машину нарисовали с новыми колесными дисками, увеличенным дорожным просветом и специальными подножками для удобства погрузки и выгрузки в салон и из салона.

Между тем, недавно Дейли-Мотор рассказывал о необычном тюнинг-проекте на базе предыдущего поколения Toyota Hilux, в котором машину изменили почти до неузнаваемости.