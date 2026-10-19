Toyota Land Cruiser 250 готовят к обновлению: измениться могут внешность, моторы и цена

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Land Cruiser 250 (2028)

Toyota может обновить Land Cruiser 250 в 2028 году. По предварительным прогнозам, внедорожник получит измененную переднюю часть и новые варианты оснащения. Также обсуждается появление в Японии гибридной силовой установки, которую уже предлагают на некоторых зарубежных рынках.

Toyota Land Cruiser 250 представили в 2023 году, а на японский рынок модель вышла в апреле 2024-го. Она пришла на смену Land Cruiser Prado и получила угловатый кузов с дизайном, отсылающим к ранним внедорожникам семейства.

В апреле 2026 года бензиновая версия VX на японском рынке получила небольшие обновления. Они затронули системы безопасности, электронных помощников и защиту от угона. Для этой комплектации также предложили круглые светодиодные фары. Дизельная версия с обновленным оснащением, по прогнозам, должна появиться позднее.

Неофициальный цифровой рендер обновленного Toyota Land Cruiser 250 (2028)

Следующее обновление может «подправить» и внешность Land Cruiser 250. Один из возможных вариантов – новая графика прямоугольных фар и измененная подсветка дневных ходовых огней. Форма оптики, вероятно, останется прежней. Решетка радиатора с надписью TOYOTA тоже может сохраниться, хотя ее внутренний рисунок и оформление боковых элементов способны измениться.

Перемены в моторной линейке пока не анонсированы, но потенциально возможны, по крайней мере для родного для «двухсот пятидесятого» японского рынка. Там актуальные Land Cruiser 250 сейчас продают с 2,8-литровым дизелем мощностью 204 л.с. и 8-ступенчатым автоматом. Кроме него для машины доступен бензиновый двигатель объемом 2,7 литра, развивающий 163 л.с. и 246 Нм, в сочетании с 6-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Что касается рынков за пределами «Страны восходящего солнца», то там младшего брата Land Cruiser 300 можно купить с 2,4-литровым бензиновым турбомотором, работающим в составе гибридной системы, совокупная мощность которой составляет 326 лошадиных сил и 630 Нм. Также в гамму двигателей входит 2,8-литровый дизель, состыкованный с 48-вольтовой мягкой гибридной установкой.

А что произойдет с машиной после обновления точно, так это изменение цен. В Японии стоимость реформенного LC 250 может приблизиться к отметке в 6 миллионов иен, что эквивалентно сумме в 3,2 млн российских рублей. Гибридные внедорожники в «топовых» комплектациях подорожают сильнее и могут потенциально достигнуть отметок в 8 – 9 миллионов иен (4,3 – 4,8 млн рублей по текущему курсу валют).

Недавно Дейли-Мотор рассказывал о Toyota Land Cruiser Prado, который простоял пять лет во дворе, но снова завелся.