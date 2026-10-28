Toyota может вернуть Starlet в 2027 году в виде доступного хот-хэтча

Toyota может возродить компактный Starlet, продажи которого на японском рынке завершились в 1999 году. По слухам, новая модель получит обычную версию для повседневной эксплуатации и спортивную модификацию GR с турбированным двигателем мощностью около 140 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Более того, если верить информации, раскрытой японскими инсайдерами, ждать премьеры такого автомобиля осталось совсем недолго.

История Toyota Starlet началась в 1973 году и завершилась в 1999-м, когда место небольшого автомобиля начального уровня в модельной линейке японской компании заняли другие проекты. Весь этот год в местной прессе ходили разговоры о планах «Тойоты» возродить название «Старлет», причем не только в обычной, но и в «заряженной» модификации.

Ожидается, что новый Starlet сможет занять место компактного автомобиля начального уровня после прекращения производства Toyota Passo в 2023 году. Обычная версия, по предварительным данным, получит трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1 литр мощностью около 69 л.с. и вариатор. Покупателям могут предложить передний и полный привод.

Спортивный GR Starlet, если проект получит одобрение, будет ориентирован на водителей, которым нужен легкий автомобиль с механической трансмиссией и доступной ценой. Под его капотом могут разместить 1,3-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью около 140 л.с. и крутящим моментом примерно 216 Нм. При этом привод, вероятно, будет только передним.

При расчетной массе около 1000 кг удельная масса машины составит примерно 7,1 кг на одну лошадиную силу. Такое соотношение обеспечит компактному хэтчбеку живой отклик на нажатие педали газа и хорошую маневренность. Дополнительно для GR Starlet могут подготовить перенастроенную подвеску, усиленные тормоза и дополнительные меры по повышению жесткости кузова.

Ожидается, что длина нового GR Starlet будет составлять около 3670 мм, ширина будет равна 1665 мм, а высота – 1520 мм. Колесная база растянется на 2525 мм.

Спортивная версия может оказаться шире из-за расширенных колесных арок. На компьютерном рендере (в заглавии этой статьи), созданном независимыми дизайнерами, автомобиль получил острые светодиодные фары, крупный воздухозаборник и более агрессивное оформление передней части.

Сколько будет стоить новый Toyota Starlet, пока неизвестно, но свежие слухи говорят о том, что его «заряженный» вариант могут оценить примерно в 2 миллиона иен или около 1 миллиона рублей по текущему курсу. Премьеру машины ждут уже в 2027 году.

Тем временем Toyota готовит еще один недорогой спортивный автомобиль, который может стать серийным воплощением концепт-кара S-FR.