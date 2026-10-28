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Toyota может вернуть Starlet в 2027 году в виде доступного хот-хэтча

Михаил Романченко
Текст: Михаил Романченко
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Новый Toyota GR Starlet раскрыли неофициально в подробностях

Toyota может вернуть Starlet в 2027 году в виде доступного хот-хэтча

Toyota может возродить компактный Starlet, продажи которого на японском рынке завершились в 1999 году. По слухам, новая модель получит обычную версию для повседневной эксплуатации и спортивную модификацию GR с турбированным двигателем мощностью около 140 л.с. и шестиступенчатой механической коробкой передач. Более того, если верить информации, раскрытой японскими инсайдерами, ждать премьеры такого автомобиля осталось совсем недолго.

История Toyota Starlet началась в 1973 году и завершилась в 1999-м, когда место небольшого автомобиля начального уровня в модельной линейке японской компании заняли другие проекты. Весь этот год в местной прессе ходили разговоры о планах «Тойоты» возродить название «Старлет», причем не только в обычной, но и в «заряженной» модификации.

Ожидается, что новый Starlet сможет занять место компактного автомобиля начального уровня после прекращения производства Toyota Passo в 2023 году. Обычная версия, по предварительным данным, получит трехцилиндровый атмосферный двигатель объемом 1 литр мощностью около 69 л.с. и вариатор. Покупателям могут предложить передний и полный привод.

Спортивный GR Starlet, если проект получит одобрение, будет ориентирован на водителей, которым нужен легкий автомобиль с механической трансмиссией и доступной ценой. Под его капотом могут разместить 1,3-литровый трехцилиндровый турбомотор мощностью около 140 л.с. и крутящим моментом примерно 216 Нм. При этом привод, вероятно, будет только передним.

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При расчетной массе около 1000 кг удельная масса машины составит примерно 7,1 кг на одну лошадиную силу. Такое соотношение обеспечит компактному хэтчбеку живой отклик на нажатие педали газа и хорошую маневренность. Дополнительно для GR Starlet могут подготовить перенастроенную подвеску, усиленные тормоза и дополнительные меры по повышению жесткости кузова.

Ожидается, что длина нового GR Starlet будет составлять около 3670 мм, ширина будет равна 1665 мм, а высота – 1520 мм. Колесная база растянется на 2525 мм.

Спортивная версия может оказаться шире из-за расширенных колесных арок. На компьютерном рендере (в заглавии этой статьи), созданном независимыми дизайнерами, автомобиль получил острые светодиодные фары, крупный воздухозаборник и более агрессивное оформление передней части.

Сколько будет стоить новый Toyota Starlet, пока неизвестно, но свежие слухи говорят о том, что его «заряженный» вариант могут оценить примерно в 2 миллиона иен или около 1 миллиона рублей по текущему курсу. Премьеру машины ждут уже в 2027 году.

Тем временем Toyota готовит еще один недорогой спортивный автомобиль, который может стать серийным воплощением концепт-кара S-FR.

Фото:Apollo News Service

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