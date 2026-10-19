Nissan Patrol против Lexus LX600: кто быстрее?

Скорость – маловажная деталь для автопроизводителя, когда он разрабатывает большой рамный внедорожник, но некоторые считают иначе. Британские блогеры с Youtube-канала Carwow устроили гонку между двумя полноразмерными японскими «рамниками».

Nissan Patrol нового поколения и Lexus LX 600 встретились на дрэг-стрипе в Абу-Даби. Оба внедорожника были оснащены 3,5-литровыми V6 с двумя турбинами, но результаты заездов оказались не столь очевидными, как можно было бы ждать по заявленным автопроизводителями паспортным данным.

Испытания проходили в несколько этапов. Сначала внедорожники трижды соревновались на дистанции в четверть мили, а затем блогеры проверили машины в заезде с хода и сравнили эффективность тормозов при скорости 150 км/ч.

По заявленным характеристикам Nissan Patrol Y63 располагает мощностью 425 л.с., тогда как у Lexus LX 600 этот показатель составляет 415 л.с. Разница оказалась невелика, но в первом заезде Patrol все же сумел опередить соперника примерно на полметра.

Во второй попытке ситуация изменилась: вперед вышел Lexus. Все решилось в третьем заезде, где внедорожники шли практически вровень. Для определения победителя потребовался замедленный повтор. В итоге минимальное преимущество оказалось на стороне Patrol, который выиграл серию заездов на четверть мили (около 402 метра).

Впрочем, в гонке с хода все получилось иначе. Lexus LX 600 сумел взять реванш, заметно опередив Nissan в этой дисциплине, где старт с места уже не играл никакой роли.

Последним этапом теста стала проверка тормозов внедорожников со скорости 150 километров в час. В этом испытании лучше проявил себя Nissan Patrol. Ему удалось за гораздо меньшее расстояние, чем Lexus LX 600.

Таким образом, результаты двух крупных, рамных и очень популярных японских внедорожника распределились следующим образом: Nissan Patrol смог выиграть заезды на четверть мили и тормозной тест, тогда как Lexus LX 600 одолел своего визави в гонке с хода.

Много лет назад Дейли-Мотор рассказывал о гонке между на тот момент новым Toyota Land Cruiser 300 и еще не успевшим пережить смену поколения Nissan Patrol, но в «заряженной» версии Nismo. Результат оказался неожиданным.