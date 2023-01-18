Показан новый мотоцикл «Урал 2023»: сколько он стоит

Компания Ural Motorcycles еще в прошлом году перенесла производство своих мотоциклов из России в Казахстан. При этом делиться на своих страницах в соцсетях фотографиями предлагающихся к продаже экземпляров она не перестала.

На днях представители пресс-службы отечественного мотоциклетного бренда выложили в своей группе в соцсети «ВКонтакте» фотографии мотоцикла Ural Gear Up образца 2023 года, являющегося совершенно новым. На снимках запечатлена его базовая комплектация.

Машина выкрашена в белый глянец и уже доступна для приобретения покупателями. В комплектацию такого мотоцикла входят: противотуманки на дуге коляски, коврики в ней и в багажнике, багажник на запасном колесе, защитная дуга, акриловый полог коляски, пассажирские подножки, нагрипсы на баке, 10-литровая канистра, комплект инструментов, лопатка в чехле с крепежом, а также подключаемый привод третьего колеса и колесные диски диаметром 19 дюймов, обутые в покрышки Heidenau.

Современную продукцию Ирбитского мотоциклетного завода нельзя назвать дешевой, поскольку большая часть комплектующих в ней иностранного производства. При этом за границей, где мотоциклы Ural пользуются основным спросом, аналогов такой техники нет – ни по цене, ни по характеристикам.

Заявленная цена показанного на фотографиях мотоцикла Урал 2023 года равна 1 миллиону 550 тысячам рублей, что полностью соответствует официальной розничной стоимости, опубликованной на официальном сайте компании Ural Motorcycles.

Как отмечают представители Ural, гарантия на новый Gear Up составляет 1 год. Ограничений на пробег нет.