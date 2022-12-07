Компания Ural Motorcycles, в этом году перенесшая производство из России в Казахстан, опубликовала на своих страницах в соцсетях объявление о продаже нового мотоцикла Ural Gear Up.

О конкретно этом экземпляре известно не так много, как хотелось бы. Раскрыто лишь то, что он находится в стенах официального дилера Ural в Санкт-Петербурге и является полностью новой моделью.

Появление подобных объявлений со стороны Ural в соцсетях является тенденцией. Таким образом мотопроизводитель рекламирует собранную продукцию через социальные сети.

Разница между новым и старым Gear Up заключается в ряде нюансов. Так, например, свежая модель мотоцикла оснащается подключаемым приводом коляски, имеет усиленные колесные диски диаметром 19 дюймов, обутые в покрышки Heidenau K-37, а также может похвастать наличием кованого алюминиевого маятника переднего колеса, выхлопной системы Enduro 2 в 1, рулевого демпфера от компании Biturbo и тормозных механизмов фирмы Brembo.

В арсенал комплектации представленного в социальных сетях мотоцикла Ural вошли: подножки для пассажира, нагрипсы на баке, багажник на запаску, а также десятилитровая канистра с крепежом, комплект инструментов и многое другое.

Как отмечают представители Ural, гарантия на новый Gear Up составляет 1 год. Ограничений на пробег нет.

Стоимость мотоцикла равна 1 миллиону 850 тысячам рублей.

Напомним, в рамках предыдущего обновления мотоциклы Gear Up от Ural получили поддержку эко-стандарта Euro-5, а также обзавелись обновленными тормозами и подвеской.