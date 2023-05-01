В Китае показали новый мотоцикл: он подозрительно похож на наш «Урал»

Китайские автомобильные марки прославились тем, что в свое время нередко копировали решения ведущих мировых автопроизводителей. А теперь, похоже, за это принялись и компании, занимающиеся выпуском мотоциклов.

«Поднебесная» фирма с труднопроизносимым названием Chongqing Xinyuan Motorcycle Co расширила свою гамму байков моделью, которая сильно напоминает по внешнему виду и концепции российский мотоцикл Ural Gear Up производства Ирбитского завода.

Новинка получила название Xinyuan Tornado 520 и выглядит как клон «Урала», но с некоторыми доработками.

Как и в случае с российской моделью мотоциклу досталась светотехника, состоящая из универсальных круглых элементов, а также аналогичные пропорции и конструкция подвески. При этом байк из КНР оказался гораздо компактнее «Урала». Его длина составляет 2290 мм против 2580 у российского мотоцикла. Тогда как расстояние между осями, напротив, превосходит оригинал (1520 против 1500 мм).

Еще одна отличительная черта китайской модели заключается в том, что у нее нет привода на колесо бокового прицепа.

Мотор у этой модели, разумеется, также совершенно другой – рабочим объемом 500 «кубиков» и мощностью 54 лошадиные силы (51 Нм). Связку ему составляет 5-скоростная трансмиссия с задней передачей.

Максимальная скорость Xinyuan Tornado 520, согласно паспортным характеристикам, составляет 110 километров в час, а расход топлива равен 4,5-литрам на 100 км.

Цена китайского аналога Ural Gear Up уже раскрыта – около 50 тысяч юаней, что при пересчете на российскую валюту примерно 600 тысяч рублей.

Это почти в три раза дешевле, чем просят за флагмана модельной линейки «Урала».