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В Китае показали новый мотоцикл: он подозрительно похож на наш «Урал»

Визуальные сходства очевидны, но привода на колесо коляски в нем нет

Текст: Алексей Шмидт
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Китайские автомобильные марки прославились тем, что в свое время нередко копировали решения ведущих мировых автопроизводителей. А теперь, похоже, за это принялись и компании, занимающиеся выпуском мотоциклов. 

«Поднебесная» фирма с труднопроизносимым названием Chongqing Xinyuan Motorcycle Co расширила свою гамму байков моделью, которая сильно напоминает по внешнему виду и концепции российский мотоцикл Ural Gear Up производства Ирбитского завода.

Новинка получила название Xinyuan Tornado 520 и выглядит как клон «Урала», но с некоторыми доработками. 

Как и в случае с российской моделью мотоциклу досталась светотехника, состоящая из универсальных круглых элементов, а также аналогичные пропорции и конструкция подвески. При этом байк из КНР оказался гораздо компактнее «Урала». Его длина составляет 2290 мм против 2580 у российского мотоцикла. Тогда как расстояние между осями, напротив, превосходит оригинал (1520 против 1500 мм). 

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Еще одна отличительная черта китайской модели заключается в том, что у нее нет привода на колесо бокового прицепа. 

Мотор у этой модели, разумеется, также совершенно другой – рабочим объемом 500 «кубиков» и мощностью 54 лошадиные силы (51 Нм). Связку ему составляет 5-скоростная трансмиссия с задней передачей. 

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Максимальная скорость Xinyuan Tornado 520, согласно паспортным характеристикам, составляет 110 километров в час, а расход топлива равен 4,5-литрам на 100 км. 

Цена китайского аналога Ural Gear Up уже раскрыта – около 50 тысяч юаней, что при пересчете на российскую валюту примерно 600 тысяч рублей.

Это почти в три раза дешевле, чем просят за флагмана модельной линейки «Урала». 

Источник:Daily-Motor.Ru

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